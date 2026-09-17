Fed erhöht Leitzins: Was die Zinswende und das CLARITY-Scheitern für Krypto-Anleger bedeuten

Fed erhöht Leitzins

17.09.26 12:21 Uhr

Erstmals seit 2023 hebt die US-Notenbank den Leitzins an, und Kryptoanleger fragen sich, was das für Bitcoin bedeutet.

• Trotz der Zinserhöhung und regulatorischer Unsicherheiten reagieren Bitcoin und andere Kryptowährungen nur verhalten, da die Marktteilnehmer die Maßnahmen bereits eingepreist haben und die Kursziele stark variieren, was die Unsicherheit für Anleger erhöht.

• Die US-Notenbank Fed erhöht erstmals seit 2023 den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 %, um die Inflation zu bekämpfen, was die Opportunitätskosten für Kryptowährungen wie Bitcoin erhöht.

Fed hebt Leitzins erstmals seit 2023 an und strafft die Geldpolitik weiter

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Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit 2023. Für Bitcoin als weltgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bedeutet der Schritt grundsätzlich höhere Opportunitätskosten gegenüber verzinsten Anlagen, die Reaktion am Markt fiel jedoch verhalten aus.

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Zinserhöhung trifft auf ohnehin nervösen Kryptomarkt

Der Offenmarktausschuss der Fed stimmte einstimmig mit 12:0 für die Anhebung. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte auf der anschließenden Pressekonferenz, die Inflation bleibe erhöht, der Zinsschritt unterstütze aber eine zeitnähere Rückkehr zum Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Die Fed hatte den Leitzins seit Dezember 2025 fünfmal in Folge unverändert gelassen, zuvor lag die letzte Erhöhung im Juli 2023 zurück. Es war zugleich der dritte Leitzinsentscheid unter Warsh und der erste, bei dem er die Geldpolitik strafft.

Bereits am Dienstag hatte der US-Senat die für den CLARITY Act nötige Verfahrensabstimmung verfehlt, wodurch das zentrale US-Regulierungsgesetz für digitale Vermögenswerte vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Der gesamte Kryptomarkt geriet dadurch bereits vor der Fed-Entscheidung unter Druck. Trotz des Rückschlags sehen mehrere Vertreter der Kryptobranche weiterhin die Möglichkeit, dass SEC und CFTC auch ohne den CLARITY Act über bestehende Befugnisse weitreichende Krypto-Regulierungen vorantreiben könnten.

Bitcoin & Co. reagieren verhalten

Unmittelbar nach der Fed-Entscheidung zeigte Bitcoin nur eine begrenzte Reaktion und bewegte sich in einer engen Handelsspanne. Höhere Zinsen erhöhen grundsätzlich die Opportunitätskosten für nicht-verzinsliche, spekulative Anlagen wie Bitcoin, dieser Belastungsfaktor wurde jedoch von Warshs Kommentaren zur Inflation überlagert, zumal der Markt bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Anhebung ausgegangen war.