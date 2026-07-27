DAX25.361 +1,0%Est506.282 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3600 -2,5%Nas24.932 -0,2%Bitcoin55.904 -0,2%Euro1,1368 ±-0,0%Öl85,88 -2,8%Gold4.048 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI -- Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen -- DroneShield mit Rekordumsatz -- Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Ausblick: PayPal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PayPal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stehen Software-Aktien vor einem fulminanten Comeback? Stehen Software-Aktien vor einem fulminanten Comeback?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fed im Blick

Deshalb bleibt der Eurokurs leicht unter Druck - Jahrestief zum Dollar rückt näher

28.07.26 08:33 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Darum rückt das Jahrestief zum Dollar näher | finanzen.net

Der Euro bleibt in der Tendenz unter Druck zum US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7,6932 CNY -0,0011 CNY -0,01%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8551 GBP -0,0004 GBP -0,05%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9144 HKD -0,0002 HKD -0,00%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
186,1230 JPY -0,0770 JPY -0,04%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1368 USD -0,0005 USD -0,04%
Charts|News

Am Dienstagmorgen mussten für einen Euro zuletzt 1,1364 Dollar gezahlt werden und damit etwas weniger als am Vorabend. Mitte Juli hatte der Euro noch rund einen Cent mehr gekostet. Nach dem Rückgang in den vergangenen Tagen nähert sich der Euro zudem seinem vor rund einem Monat erreichten Jahrestief von 1,1325 Dollar.

Der jüngste Ölpreisrückgang infolge der Feuerpause im US-iranischen Krieg linderte die bestehenden Inflationssorgen zunächst nur bedingt. Die Lage in der Region bleibt schwierig und die Feuerpause. Im Fokus steht in diesem Umfeld die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwochabend.

"Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die US-Notenbank erst im September das Leitzinsband erhöhen wird", schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Ein Schritt morgen werde aber mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 35 Prozent gehandelt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke am Dienstagnachmittag noch auf Daten zum US-Verbrauchervertrauen, einem wichtigen Indikator für den privaten Konsum, der besonders wichtig für die US-Wirtschaft ist.

"Hinweise auf eine Stimmungseintrübung gibt es nicht, zumal die Benzinpreise aufgrund des vorübergehenden Waffenstillstands im Nahost-Konflikt zwischenzeitlich gesunken sind", so die Helaba-Experten. "Darüber hinaus befindet sich der Arbeitsmarkt in einer weitgehend soliden Verfassung, sodass mit einem stabilen Verbrauchervertrauen zu rechnen ist."

/mis/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Florian Augustin / Shutterstock.com, bonzodog / Shutterstock.com