FED macht Druck - die Wallstreet bleibt gelassen

Die FED kündigt Zinserhöhungen in 2022 an und eine baldige Drosselung der expanisven Geldpolitik. Die Wallstreet bleibt allerdings gelassen, da dieser Schritt der FED erwartbar war. Dennoch bleibt die Erholung auf wackeligen Füßen. Der hochverschuldete Imobbilien-Riese Evergrande aus China bleibt ein großes Dorn im Auge der Kapitalmarktteilnehmer. Die Ungewissheit steigt, gemessen am Volatilitätsindex VIX stieg die Volatilität in einem Monat um rund 23%. auf 21,09 Indexpunkte.

