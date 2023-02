Fight Out Kurs Prognose: Box-Weltmeisterin Savannah Marshall unterstützt Move-2-Earn-Projekt - fast 4 Millionen $ im Vorverkauf eingesammelt

Die Box-Weltmeisterin Savannah Marshall geht eine Partnerschaft mit der innovativen Move-2-Earn-Kryptowährung Fight Out ein. Auf der Plattform sollen Nutzer in Zukunft Rewards verdienen, wenn sie ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen.

Mittlerweile konnte Fight Out im Vorverkauf schon fast 4 Millionen $ von Investoren einsammeln. Bereits heute findet die nächste planmäßige Preissteigerung statt, sodass man keine Zeit verlieren sollte, wenn man FGHT Token kaufen möchte. Mit linearen Preissteigerungen im 12-Stunden-Takt rentiert sich ein frühzeitiger Einstieg besonders.

In einer zukunftsträchtigen Kooperation möchte Fight Out gemeinsam mit der Profi-Boxerin Savannah Marshall als Markenbotschafterin Sportlern die Möglichkeit geben, auf der einzigartigen Plattform ihre Fitness zu steigern, die Trainingsziele zu erreichen und mit einem persönlich-konzipierten Avatar im Metaverse zu interagieren.

Diese Move-2-Earn-Kryptowährung könnte 2023 explodieren

Savannah Marshall & Fight Out: Das gemeinsame Ziel, Höchstleistungen zu erreichen

Erst kürzlich gewann Marshall die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht und hält aktuell den WBO-Titel.

Savannah Marshall lands a huge shot to knockout Femke Hermans and retain her WBO Middleweight World title. pic.twitter.com/pr6Ycp2Tvj — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 2, 2022

Nun möchte der Box-Star Fight Out unterstützen, um das Streben nach Spitzenleistungen weit über ihre individuelle Sphäre voranzutreiben. Savannah Marshall äußerte sich dementsprechend ambitioniert zur gemeinsamen Partnerschaft.

„Der Grund, warum ich mich für eine Zusammenarbeit mit Fight Out entschieden habe, ist, dass ich mich als Sportlerin ständig anstrenge, um die Beste zu sein, und Fight Out teilt dieses Streben nach Spitzenleistungen.“

„Ich fühle mich geehrt, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die für Qualität, Innovation und Leistung steht.“

„Training und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sind eine großartige Idee, und ich glaube, dass die Menschen den Wert von Fight Out erkennen werden, um fit zu werden.“

Als neues Move-2-Earn-Projekt ist eine steigende Bekanntheit notwendige Bedingung für langfristigen Erfolg. Fight Out setzt auf die Bekanntheit von prominenten Sportlern wie Savannah Marshall, um das Web3-Projekt noch bekannter zu machen. Verschiedene Profi-Sportler werden als Markenbotschafter ein integraler Bestandteil der innovativen Plattform.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich beispielsweise auf Trainingsvideos, Wettbewerbe und weitere Events, die in den realen Gyms stattfinden werden. Das Ziel ist darauf ausgerichtet, ein einzigartiges Ökosystem aufzubauen, das die Community motiviert, sich dauerhaft fit zu halten und diszipliniert die Trainingsziele zu erreichen.

Zugleich wird Fight Out von Transak, LBank Labs, Block Labs und Cryptonews.com unterstützt.

Move-2-Earn-Projekt Fight Out von der Kooperation mit dem Box-Star begeistert

Auch die Verantwortlichen hinter Fight Out zeigen sich begeistert von der Markenbotschafterin. Carl Jones, der CEO von Fight Out, ist stolz über die Kooperation:

„Man kann nicht über Frauenboxen sprechen, ohne Savannah Marshall zu erwähnen“,

„Savannah ist eine Weltklasse-Athletin und wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, sie in unserem Team zu haben.“

In Zukunft möchte man Werbekampagnen und Markenkooperationen lancieren, um die Bekanntheit von Fight Out weit über das Krypto-Space hinaus auszubauen. Die Nutzer können sich somit auf eine kreative Zusammenarbeit freuen, die maximalen Mehrwert für die Beteiligten stiften soll. In den sozialen Medien dürfte man beispielsweise in der Zukunft immer häufiger von Savannah Marshall und Fight Out hören.

WBO-Weltmeisterin Savannah Marshall

Savannah Marshall ist eine britische Profi-Boxerin, die in ihrer Karriere bereits mehrere Titel gewinnen konnte, u.a. den WBO-Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Damit ist sie aktuell eine der besten Boxerinnern auf der ganzen Welt.

Move-2-Earn-Krypytowährung Fight Out

Fight Out ist ein neue Fitness-App, die das Move-2-Earn-Konzept im Web3 anvisiert. Zugleich baut man eine fortschrittliche Fitnessstudiokette auf, um die virtuelle Welt im Metaverse mit physischen Gyms zu verbinden. Als Move-2-Earn-Plattform können die Nutzer für ihre Workouts Belohnungen erhalten. Alle Nutzer bekommen zudem individualisierte Trainingspläne, um bestmöglich die eigenen Fortschritte nachzuvollziehen und Ziele zu erreichen. Die Erfolge beim realen Training werden dann ansprechend in der Entwicklung des virtuellen Avatars abgebildet.

Aktuell wird der Fight Out Token im Presale noch rund 12 Stunden 0,01912 $ kosten, bevor es die nächste Preisanhebung gibt. Mit fast 3,8 Millionen $ Raising Capital nähert man sich dem Meilenstein von 4 Millionen $. Alle 12 Stunden erfolgen lineare Preissteigerungen. Der Vorverkauf soll dann am 31. März enden. Anfang April werden die ersten CEX-Listings erfolgen.

Fight Out direkt im Presale kaufen