Flare (FLR) Kursprognose 2023 - Geht der Anstieg noch weiter?

Die neue Kryptowährung Flare hat es kurze Zeit nach ihrem Launch in diesem Jahr bereits unter die Top 100 der größten Kryptowährungen geschafft. Dabei konnte der Coin allein innerhalb der letzten Woche um 13,81 % zulegen und zählt damit unter den Top 100 zu einem der stärksten Kursgewinner der vergangenen Woche. Was sich genau hinter Flare verbirgt, und zu der Rallye geführt hat, soll nun im Folgenden näher analysiert werden.

Was ist Flare (FLR)?

Die Layer-1 und EVM-Blockchain (Ethereum Virtual Machine) ist seit dem 10. Januar öffentlich handelbar. Mit ihr sollen Entwicklern eigene Anwendungen entwickeln können, welche interoperable zwischen den einzelnen Blockchains und Plattformen sind.

Ursprünglich sollte mit Flare eine Blockchain erschaffen werden, welche Token von Layer-1-Blockchains zusammen Smart Contracts nutzen lässt. Mittlerweile hat sich das Projekt jedoch wesentlich breiter aufgestellt. Weiter Anwendungsgebiete sind die Bereitstellung von Daten über On-Chain-Orakel, Teilnahme an der Protokollverwaltung und Besicherung von dApps.

Zudem können mithilfe der Flare-Token die Inhaber der XRP-Token über Smart Contracts eigene Token erstellen. Diese werden auch als FXRP bezeichnet und sollen netzwerkübergreifend und vertrauenswürdig sein.

Flare verwendet das Flare-Consensus-Protocol, welches die Grenzen der Skalierbarkeit überwinden und eine Interoperabilität zwischen Blockchains durch einen Konsens zwischen ihnen ermöglichen soll. Genutzt wird es insbesondere im Falle von DeFi-Anwendungen. Flare soll eine vertrauenswürdige Token-Darstellung für unterschiedliche Blockchain bieten, wobei dies selbst dann der Fall sein soll, wenn diese die Smart Contracts nicht nativ unterstützen.

Was hat den Flare Kurs in letzter Zeit bewegt?

Einige News haben den Kurs von Flare in letzter Zeit bewegt, sie werden im Folgenden näher vorgestellt:

FlareDrop wurde gestartet

FlareDrop.01 is live.



676M FLR can be claimed by wallets holding Wrapped FLR

This is the 1st of 36 monthly FlareDrops

In total across all the drops, 24.2B FLR will be claimable



Read the FlareDrop Guide & let us know when you have claimed yours. https://t.co/RkNHMtaLST pic.twitter.com/Gu5MooMgS5 — Flare (@FlareNetworks) March 17, 2023

Am 14. März wurde der FlareDrop gestartet. Bei diesem sollen innerhalb von 36 Monaten 24,2 Mrd. FLR-Token an die Community emittiert werden, welche ihre Flare-Token gewrapped haben. Mit anderen Worten gesagt handelt es sich dabei um eine Koppelung des Werts eines Tokens an einen anderen, wobei der ursprüngliche Vermögenswert in einer Art Tresor „eingewickelt“ wird sowie ein neu geprägter Token entsteht, um auf anderen Blockchains Transaktionen auszuführen.

1/ On Jan 9 @FlareNetworks airdropped 4.3B $FLR to its community



Our data shows the total addresses using Flare rose to 145K after $FLR was distributed, as seen on Mar 17.



From just core infra to 145K addresses in 2 mo, Flare has had very healthy growth as a new chain. pic.twitter.com/U95QuC6rzT — Covalent (@Covalent_HQ) March 21, 2023

Die Token sind alle 30 Tage um 12:00 Uhr UTC einforderbar, wobei die Emission am 17. März gestartet wurde. Dabei werden die nächsten FLR-Token am 16. April emittiert. Die FlareDrops sollen bis zum 30. Januar des Jahres 2026 laufen. Alle nicht beanspruchten Token werden nach einer Zeitspanne von 67 Tagen durch ein Burning vernichtet.

NFT-Marktplatz Sparkles startet

𝐅𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐅𝐓𝐬

Apes, Punks, Flamingos, DOTM, Monsters. Thank you all for building on @FlareNetworks

The future is bright for NFTs on Flare https://t.co/BQ8F5GfSqz#ConnectEverything pic.twitter.com/6ee6enMASq — Sparkles (@SparklesNFT) March 21, 2023

Weniger als einen Monat nach dem Launch von Flare, hat sich bereits der erste NFT-Marktplatz für die Blockchain angekündigt. Ein von Sparkles anvisiertes Ziel ist die Unterstützung von Rechten an geistigen Eigentum, indem diese künftig auf der Chain gespeichert werden. Die Infrastruktur und Kerntechnologie des NFT-Marktplatzes sollen dabei dezentralisiert und in eine DAO umgewandelt werden. Bisher kommt es auf über 3.200 Kollektionen und konnte im Januar einen Umsatz von 3,5 Mio. US-Dollar erzielen. Mithilfe der Toucan-Brücke operiert Sparkles dabei kohlenstoffneutral, indem es Kohlenstoffgutschriften erwirbt.

Flare (FLR) Kursprognose 2023

Flare notiert aktuell auf Platz 92 der größten Kryptowährungen und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 424,86 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 100.559.787.198 FLR-Token befinden sich aktuell erst 11,93 % im Umlauf, weshalb in Zukunft noch mit einer hohen Inflation gerechnet werden muss, welche den Wert des Tokens reduziert.

Der FLR-Token ist seit dem 10. Januar auf Coinmarketcap gelistet, wobei er mit einem Kurs in Höhe von 0,0765 US-Dollar gestartet ist. Seitdem ist dieser jedoch um 53,87 % auf 0,03529 US-Dollar gefallen. Dabei befindet sich Flare seit dem Start in einem kontinuierlichen Abwärtstrend. Allerdings hat eine Erholung am 16. März eingesetzt, welche bis zum 61,8er-Fibonacci-Level des Aufwärtstrends bei 0,03328 US-Dollar ging. An dieser ist der Kurs nun schon mehrfach abgeprallt. Sollte das Niveau durchbrochen werden, so ist der Weg erst mal frei bis 0,03658, 0,04259 und 0,04398 US-Dollar. Sollte der FLR-Kurs hingegen drehen, so liegen die nächsten Unterstützungen bei 0,03328, 0,03099 und 0,02922 US-Dollar.

Flare erzielte unmittelbar nach der Freigabe des öffentlichen Handels am 11. Januar das höchste tägliche Handelsvolumen in Höhe von 106,28 Mio. US-Dollar. Seitdem ist es auf 20,90 Mio. US-Dollar um 80,33 % gefallen. Zwischenzeitlich wurden mehrere Anstiege verzeichnet, wobei der letzte von ihnen am 23. März bis auf 63,60 Mio. US-Dollar ging. Allerdings hat die Dynamik seitdem wieder nachgelassen, was eher auf eine Abkühlung und Trendwende hindeutet.

