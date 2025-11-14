Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris

Hätte sich ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr gelohnt?

Bitcoin bricht ein: Tiefster Stand seit Mai erreicht

Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte

Heute im Fokus

Disney mit Gewinnsprung. Goldpreis nähert sich Rekordhoch. Delivery Hero erzielt weiteres Umsatzwachstum. Cavendish Hydrogen mit Umsatzknick und größerem Verlust. Pfizer trennt sich offenbar von BioNTech-Beteiligung. SMA Solar weiter in den roten Zahlen. VW und Rivian starten Wintertests für neue Fahrzeug-Architektur. Firefly Aerospace mit starken Einnahmen.