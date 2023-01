FRAX Share: Ist das der neue Überflieger am Kryptomarkt?

Wenn dieser Tage ein Coin einen historischen Chartverlauf über die letzten 12 Monaten aufweist, der sich ausschließlich im grünen Bereich zeigt, kann wohl wirklich von einem Überflieger gesprochen werden. Es handelt sich um FRAX, einen algorithmisch erzeugten Stablecoin auf Basis von Ethereum. Der dezentrale Stablecoin ist der erste seiner Art, bei dem Teile seiner Reserven durch Sicherheiten hinterlegt sind und diese Sicherheit teilweise durch den Angebotsalgorithmus abgesichert sind.

In der Praxis funktioniert das so, dass das Verhältnis von besicherten und algorithmisch berechneten Sicherheit von der Marktpreisgestaltung des Stablecoins FRAX abhängt. Liegt der Preis von FRAX über 1 USD, verringert das Protokoll die Quote Sicherheiten. Liegt der Preis für den Stablecoin unter USD, erhöht das Protokoll entsprechend die Quote der Sicherheiten.

Das Wichtigste in der Übersicht

Neue Kategorie für FRAX: Teilweise algorithmisch besicherter Stablecoin

Autonomes Protokoll ohne aktives Management und Community gesteuert

FRAX V1 verwendet Orakel von Uniswap und Chainlink

Governance-Token FRAX Shares FXS

Über 60 % des FXS über mehrere Jahre an Liquiditätsanbieter und Yield-Farmer

Was ist FRAX?

FRAX ist einer von zwei Token des Projektes FRAX Share. Das dezentrale Open-Source-Projekt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es kein aktives Management hat. Das Protokoll ist vollständig von der Gemeinschaft verwaltet, die Governance steuert ein separater Token, FXS. Der Stablecoin FRAX bietet Token Inhabern die Möglichkeit, Kryptowährungen gegen Fiat zu tauschen, wobei die hinterlegten Sicherheiten zu einem Teil aus Rücklagen und zum anderen Teil aus algorithmisch berechneten Sicherheiten bestehen.

Der Stablecoin ist teilweise durch den USDC gesichert, den zweitgrößten US-Dollar gebundenen Stablecoin im Kryptomarkt. FXS lässt sich virtuell kostenlos prägen, sein innerer Wert entsteht mit der Zeit über das Wachstum der Marktkapitalisierung von FRAX. Mit FXS lässt sich an wichtigen Entscheidungen teilhaben, auch das Staking ist damit möglich.

Außerdem können Besitzer des Governance-Tokens die Regeln von bestehenden Rücklagen ändern, neue Vermögenswerte zum Protokoll hinzufügen und neue Liquiditätspools hinzufügen. Ihnen ist es auch möglich, die Bonuszahlungen anzupassen, die an Arbitrage Händler ausbezahlt wird, um den Preis für FRAX zu stabilisieren, wenn das Verhältnis zum USDC nicht wie notwendig bei 1:1 liegt.

Nach Marktkapitalisierung liegt FRAX auf Platz 41 der erfolgreichsten Kryptowährungen und sein ATH hatte der Coin am 07. Februar 2021 bei 1,14 $. Der derzeitige Kurs liegt bei 1,00 $.

Was ist Fraxswap?

Fraxswap ist ein Hardfork von Uniswap und ein AMM mit einem besonderen Funktion. Mit dem TWAMM. Dieser integrierte zeitgewichtete durchschnittliche Market Maker ermöglicht es, große Trades über lange Zeiträume vollständig vertrauenslos durchzuführen. Das vollständig genehmigungsfreie Protokoll lässt sich für den Tokentausch auf derzeit 10 Blockchains einsetzen.

Das größte Volumen nimmt dabei Ethereum ein. Weitere sind Dogechain, Polygon, Binance Smart Chain, Arbitrum, Moonbeam, MoonRiver, Optimism, Avalanche und Fantom.

Nutzer der Plattform können FRAX und USDC für die Bereitstellung von Liquidität der Tauschbörsen Curve DAO und Curve Finance hinterlegen. Hinter der Entwicklung steht das Unternehmen Frax Finance, das weitere Produkte entworfen hat. Dazu gehören Fraxlend, ein Marktplatz für Dienstleistungen rund um das Lending und Frax Ether, ein Liquid ETH Staking-Service.

Was ist ein Time-Weighted Automated Market Maker (TWAMM)?

Das Ziel eines TWAMM ist es, für Händler große Aufträge mit minimalen Gebühren und niedrigen Gas-Fees auf der Ethereum-Blockchain auszuführen, ohne dabei den Preis negativ zu beeinflussen. Normalerweise würde eine große Anzahl Coins den Marktpreis erhöhen. Stattdessen wird eine große Order durch einen TWAMM über viele Stunden oder Trage algorithmisch in kleine Order aufgeteilt.

Damit diese Handelsmethode nicht zu Kursabweichungen führt, verlässt sich ein TWAMM auf Arbitrageure, die gegen den Preis der AMM handeln, um ihn wieder auf den ursprünglichen Marktpreis zu bringen. Arbitrageure profitieren von günstigen eingekauften Finanzprodukten, die schnell an einem anderen Handelsplatz zu besseren Konditionen verkauft werden. Der Gewinn berechnet sich aus der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

Die automatisierte Aufteilung in kleine Trade gewährleistet eine reibungslose Ausführung bei minimalen Gasgebühren. Benutzer können Parameter eingeben, und zwar wie viel von einem Vermögenswert über einen festgelegten Zeitraum, beispielsweise 1 Woche, 2 Stunden oder 3 Tage, gekauft oder verkauft werden soll, ohne dass sie dafür eine zentralisierte Börse, eine CEX, nutzen müssen. Fraxswap ist erfolgreich, weil immer größere Summe in den Markt investiert werden. Benutzer profitieren von einem verbesserten Handelserlebnis und einer erleichterten Nutzung von dezentralisierten Exchanges.

Pre-Sales, die auf Stablecoins basieren

Am Markt ist trotz Krypto-Winter einiges in Bewegung, dazu gehören einige der erfolgreichsten Krypto Pre-Sales, die vor allem Privatanleger ansprechen und großartige Investment-Chancen bieten. Einer dieser Blockchain-basierten Projekte ist C+Charge, ein Projekt, dass sich dem Klimaschutz widmet, in dem es Fahrer und Besitzer von E-Autos mit einem einheitlichen Bezahlsystem an Ladesäulen unterstützt und für das Aufladen mit Emissionszertifikaten belohnt.

C+Charge ist in der ersten Vorverkaufsphase und konnte innerhalb weniger Tage mehr als 2,1 Millionen USD einsammeln. Das Interesse an dem nachhaltigen Investment ist besonders groß, da der herkömmliche Kryptomarkt gerade nicht viel Positives zu bieten hat. Für Anleger sind Alternativen willkommen, die überdurchschnittliche Renditechancen bieten, denn die Preise für die Pre-Sales sind in der Regel besonders niedrig. So auch bei C+Charge und seinem Utility-Token $CCHG, der an den Stablecoin USDT gebunden ist.

Was ist C+Charge?

Autofahrer, die ihr E-Fahrzeug an Ladesäulen der öffentlichen Infrastruktur aufladen, ärgern sich häufig über unterschiedliche Bezahlsysteme. Außerdem ist vielen Autofahrern nicht bewusst, dass der Hersteller des Fahrzeuges, genauso wie der Anbieter der Ladesäule für sein Engagement mit CO2-Zertifikaten belohnt wird. Diese Emissionsgutschriften lassen sich an speziellen Börsen handeln, was zusätzlichen Profit einbringt, während der Kunde leer ausgeht.

Zwar bieten inzwischen einige Anbieter Prämien für ihre Kunden, um einen Teil der Einnahmen mit ihnen zu teilen. Aber die angebotenen Summen sind nur ein kleiner Teil dessen, was eine Emissionsgutschrift auf dem freien Markt erwirtschaften kann. Grund dafür ist der steigende Bedarf nach Gutschriften bei gleichzeitiger, politisch gewollter, Verknappung.

C+Charge geht diese Probleme konkret an und bietet nicht nur ein standardisiertes, Peer-to-Peer-Bezahlsystem auf der Blockchain, sondern auch eine Entlohnung der Autofahrer in Form von CO2Gutschriften. Der Utility-Token $CCHG ist an den Stablecoin USDT gebunden und bietet den Zugang zur Plattform des innovativen Projektes. Mit zukünftigen Entwicklungen ist auch das Steuern von eigenen Ladesäulen oder Ladepunkten möglich, sowie eine Fernwartung und der Zugriff auf Echtzeitdaten.

Many #EV charging points operated by private companies require physical membership cards



C+Charge allows users to charge in different stations and pay within a singular app without the need for a membership card



— C+Charge (@C_Charge_Token) January 12, 2023

Die Emissionsgutschriften lassen sich auf speziellen Börsen traden, was zusätzlichen Anreiz gibt, das Ökosystem von C+Charge zu nutzen. Im Vorverkauf ist der CCHG-Token besonders günstig und hier werden vor allem Privatanleger angesprochen, die mit kleinen Beträgen in ein aufstrebendes Krypto Projekt investieren wollen.

Fazit: FRAX ist ein recht unbekannter Coin, der sich aber unter den 50 erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung behauptet. Sein Protokoll ist eine Art hybrider Stablecoin, denn seine Sicherheit sind einerseits mit herkömmlichen Reserven abgedeckt und anderseits passt der Algorithmus die Quote der hinterlegten Sicherheiten anhand des Marktpreises an. Neben FRAX existiert ein besonders erfolgreiches Krypto-Projekt im Pre-Sales, und zwar C+Charge.

C+Charge spricht Fahrer und Besitzer von Elektrofahrzeugen an und bietet ihnen über den Utility-Token $CCGH Zugang zur Plattform mit umfangreichen Funktionen und Belohnungen. Für jede Aufladung an autorisierten Partner-Ladesäulen erhalten Benutzer Punkte, die sie in Emissionsgutschriften eintauschen können. Diese lassen sich an speziellen Börsen handeln, was ein passives Einkommen bedeuten kann.

Mit jeder Aufladung wird aber vor allem das Klima geschützt und das wichtige Thema des Ausbaus der notwendigen Infrastruktur vorangetrieben. Denn einen Teil der Transaktionsgebühren von C+Charge kommt dem Ausbau von Ladesäulen zugute. C+Charge ist zum attraktiv günstigen Preis im Vorverkauf verfügbar und spricht vor allem Privatanleger an.

