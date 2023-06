FTX Token (FTT) Kurs Prognose 2023 - Reinkarnation oder Rohrkrepierer?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine FTX Token (FTT) Kurs Prognose scheint aktuell besonders interessant, denn der FTT Token konnte aufgrund der Übernahmefantasien eine beeindruckende Rallye während der letzten 4 Tage hinlegen. Denn 300 Investoren, darunter einige Größen des Finanzsektors, haben ihr Interesse bereits bekundet. Aber reicht dies aus, damit die Rallye noch weiter anhält oder sollte man nun besser die Finger davon lassen oder Gewinne mitnehmen? Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um mögliche Antworten auf diese Fragen zu erhalten.

Was ist der FTX Token (FTT)?

Der FTX-Token (FTT) ist der native Token der ehemaligen FTX-Plattform, die damals zweitgrößte Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen war​​. FTX wurde von Sam Bankman-Fried und Gary Wang gegründet, zwei bedeutenden Namen im Krypto-Bereich.

Bankman-Fried war der CEO sowohl von FTX als auch von Alameda Research, einer Krypto-Handelsfirma, während Wang als CTO diente und mit seiner Erfahrung als Softwareentwickler bei Facebook und Google innovative Entwicklungen vorantrieb​​.

Die FTX-Plattform wurde 2019 ins Leben gerufen und der FTT-Token 2021 gestartet​. FTT ist ein Utility-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert sowie eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen für die Nutzer der FTX-Börse bot.

Die Plattform hatte sich zum Ziel gesetzt, einige der größten Probleme anderer Kryptobörsen zu lösen, einschließlich der Vermeidung von Rückforderungen bei großen Kursschwankungen und der Bereitstellung einer universellen Abwicklung für Stablecoins​.

Nutzen und Vorteile des FTT Tokens

Die FTX-Börse hat kürzlich eine finanzielle Instabilität erlebt, die zur Insolvenz geführt hat. Dennoch wurde eine neue Hoffnung für die Inhaber des FTX Token (FTT) geweckt, da ein potenzieller Käufer Interesse an der Übernahme der Börse gezeigt hat. In diesem Szenario könnten die Vorteile des FTT Tokens wieder relevant werden, vorausgesetzt, der neue Eigentümer entscheidet sich dafür, die bestehenden Funktionen und Dienstleistungen beizubehalten und weiterzuentwickeln.

Wiederherstellung der Börsenfunktionen: Nach der Übernahme könnte der neue Eigentümer die ursprünglichen Funktionen der Börse wiederherstellen, einschließlich der Nutzung von FTT zur Reduzierung von Transaktionsgebühren. Dies würde den Inhabern des FTT wieder ermöglichen, durch das Halten des Tokens zu sparen.

Nach der Übernahme könnte der neue Eigentümer die ursprünglichen Funktionen der Börse wiederherstellen, einschließlich der Nutzung von FTT zur Reduzierung von Transaktionsgebühren. Dies würde den Inhabern des FTT wieder ermöglichen, durch das Halten des Tokens zu sparen. Token Burn Mechanismus: Sofern der neue Eigentümer den ursprünglichen Token-Burnmechanismus beibehält, könnte dies dazu beitragen, das Angebot an FTT zu verringern und potenziell den Preis des Tokens zu erhöhen, wenn die Nachfrage konstant bleibt oder steigt.

Sofern der neue Eigentümer den ursprünglichen Token-Burnmechanismus beibehält, könnte dies dazu beitragen, das Angebot an FTT zu verringern und potenziell den Preis des Tokens zu erhöhen, wenn die Nachfrage konstant bleibt oder steigt. Einkommensmöglichkeiten: Das Staking des FTT könnte ebenfalls wieder eine attraktive Option für das passive Einkommen werden, falls der neue Eigentümer diesen Service aufrechterhält.

Marktumfeld der FTT Kurs Prognose 2023

Zuerst einmal haben sich die makroökonomischen Faktoren positiv auf die Aktienmärkte und auch die Kryptomärkte ausgewirkt. Ein wichtiger Treiber dürfte das erwartete Wirtschaftswachstum durch die KIs sein, welche die Produktivität verbessern und somit die Margen der Unternehmen verbessern können.

Hinzu kommt der CHIPS Act, welcher etwa 280 Milliarden Dollar an neuen Mitteln bereitstellt, um die inländische Forschung und Produktion von Halbleitern in den USA zu steigern. Ebenso vorteilhaft wirkt sich der IRA Inflation Reduction Act aus den USA aus, der darauf abzielt, die Inflation zu senken, und mit weiteren 370 Mrd. US-Dollar Maßnahmen gegen den Klimawandel zu subventionieren.

Allerdings liegen die Erwartungen bei fast 90 %, dass die FED im Juli die Zinsen erneut anheben wird. Aber auch für September steht die Chance bei aktuell über 25 %. Für die Zentralbanken ist dabei aktuell vor allem die noch hoch bleibende Kerninflation von größter Bedeutung.

Was den FTX Token in letzter Zeit bewegt hat

Der FTX Token (FTT) hat in jüngster Zeit eine Reihe bedeutender Bewegungen erlebt, die hauptsächlich durch die Entwicklungen innerhalb des Mutterunternehmens, der Kryptobörse FTX, getrieben wurden. Einer der bemerkenswertesten Auslöser war die Bekanntgabe der Insolvenz der Börse, die zu einer erhöhten Marktvolatilität und einem starken Abverkauf des FTT Tokens führte.

Die nachfolgenden Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens waren ebenfalls von großer Bedeutung für den Kurs des FTT. John Ray, der Restrukturierungschef von FTX, verkündete am 25. Juni, dass das Unternehmen bereits mit dem Prozess begonnen hat, interessierte Parteien für den Neustart der FTX zu gewinnen. Diese Ankündigung führte zu einer Rallye von über 110 % innerhalb von nur 4 Tagen.

FTX CEO John Ray III officially announces FTX reboot bidding process.



Figure is one of the bidders interested in a restart.



Bidders have until end of week to submit LOIs. pic.twitter.com/KhQayGwanq — FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 28, 2023

Inmitten dieser Restrukturierungsbestrebungen wurden Insiderinformationen bekannt, dass erste Gespräche mit potenziellen Investoren geführt wurden, um die Finanzierung des Neustarts zu sichern.

Über 300 Parteien, darunter BlackRock, Ripple und Nasdaq, zeigen Interesse an FTX 2.0, dem geplanten Neustart der krisengeschüttelten Krypto-Börse FTX. Diese Parteien haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, um Informationen über die Restrukturierung und den Neustart zu erhalten.

Weitere namhafte Interessenten sind Galaxy Digital, Tribe Capital, Robinhood, NYDIG und OKCoin. Der Verkaufsprozess soll im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres durchgeführt werden. Auch traditionelle Finanzunternehmen (TradFi) drängen in die Krypto-Branche und zeigen Interesse an FTX 2.0.

Es ist klar, dass der FTX Token (FTT) stark von den Entwicklungen innerhalb des FTX-Unternehmens und dessen Neustartplänen beeinflusst wird. Sowohl die Insolvenz als auch die anschließenden Restrukturierungspläne haben dazu geführt, dass FTT in den Fokus der Anleger gerückt ist, was bedeutende Auswirkungen auf den Kurs hatte. Es wird erwartet, dass diese Dynamik anhält, da der Neustartprozess weiterhin die Schlagzeilen beherrscht.

FTX Token (FTT) Kurs Prognose 2023

Der FTX Token (FTT) befindet sich aktuell auf Platz 211 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap. Dabei kommt der FTT Token auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 679 Mio. $ und ein Maximalangebot von 352.170.015 FTT, von denen sich mit 93,39 % schon ein Großteil der im Umlauf befindet. Denn die größte Tokenmenge wurde am 15. November 2022 emittiert, sodass die Inflation innerhalb der letzten 12 Monate bei 143 % lag. Somit müssen Anleger im Vergleich zu den meisten neuen Kryptowährungen nur noch eine marginale Inflation befürchten.

Seit Jahresbeginn ist der FTX Token um beeindruckende 137,05 % gestiegen, wobei er in diesem Jahr auch schon zeitweise Kursanstiege von mehr als 263 % verzeichnete. Somit ist die Rally aktuell noch nicht einmal wirklich überdehnt, obwohl der Token allein in den vergangenen 4 Tagen um über 110 % gestiegen ist.

Ähnlich entwickelt hat sich auch das Volumen, welches von rund 8 Mio. $ zu Monatsbeginn auf aktuell 156 Mio. $ angestiegen ist. Dennoch hatte es sich auch schon einige Tage zuvor auf 15 Mio. $ fast verdoppelt. Möglicherweise handelte es sich dabei um Insidertrader, welche die Kursbewegungen antizipieren wollten. Allerdings lag beim Jahreshoch das Handelsvolumen mit 452 Mio. $ auch schon wesentlich höher.

Nach solch positiven Nachrichten und namhaften Interessenten könnten der parabolische Anstieg sogar noch weiter fortgesetzt werden. Dennoch ist der FTT Token im Tageschart technisch laut dem RSI stark überkauft, was für eine Korrektur spricht. Zudem konnte die positive Nachricht auch schon einige Tage eingepreist werden, was in der Regel bis zu drei oder auch fünf Tage, bei besonderen Nachrichten aber auch länger anhalten kann.

Der FTX Token konnte das 23,6er-Fibonacci-Level sprunghaft durchbrechen und ist dabei bis zum wichtigen 61,8er-Fibonacci-Level vorgedrungen, woraufhin der Kurs abprallte. Sollte es gelingen, dieses Niveau nachhaltig zu übersteigen und den Schlusskurs darüber auszubilden, so könnte die Rallye noch weiter andauern, was durch den Newsflow noch weiter angetrieben werden könnte. Die wichtigen Widerstände für die Bullen liegen dann bei 2,14 $, 2,49 $ und 3,03 $. Sollte die Bären vorerst gewinnen, befinden sich Unterstützungen bei 1,82 $, 1,61 $ und 1,29 $.

