Für PEPE wird die Luft immer dünner - Droht Absturz von PEPE?

Zwar ist der Gesamteindruck von Pepe Coin beim Blick aufs Chart mehr als zufriedenstellend, immerhin freuen sich Anleger der ersten Stunde über ein Plus von mehr als 2.265 Prozent, doch der Schein trügt, wenn man genauer hinsieht. In den vergangenen 24 Stunden verlor die Nummer 114 im Ranking der erfolgreichsten Kryptowährungen ganze 20 Prozent Handelsvolumen.

PEPE verlor in den letzten 7 Tagen rund 15 Prozent seines Wertes, was angesichts eines starken Bullenmarktes derzeit mehr als überraschend erscheint. Auch heute ging es runter, allerdings nur 0,20 Prozent. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die Marktkapitalisierung von Pepe ihren bisherigen Höchststand. Der Verlust von rund 1/5 seines Marktwertes ist nicht ohne Folgen geblieben.

Das sind die Gründe für den Absturz von Pepe

Offenbar sind die Anleger müde von reinen Spaß-Coins, denn ähnlich wie DOGE, SHIB oder BONK spürt auch Pepe die Auswirkungen von fehlenden Mehrwerten für Anleger. Denn genau an denen fehlt es den klassischen Meme-Coins, auch wenn wir bei BONK einen leichten Vorteil gegenüber den anderen Memecoins erkennen.

Es fehlt an klaren Visionen, Roadmaps, Ankündigungen und Updates. Wer in Pepe investiert, hofft einfach nur auf eine positive Kursentwicklung und versucht Kursverluste mit HODLen auszusitzen.

Es gibt verstärkt Konkurrenz von Meme-Coins der neuesten Generation, die echte Anwendungsfälle bieten und finanzielle Anreize in ihr Konzept integrieren. Zu den bisher erfolgreichsten Meme-Coins gehört zweifelsohne Meme Kombat, Tamadoge und Sponge-Coin.

Was ist Meme Kombat?

Wer nach guter Unterhaltung sucht, während er in ein interessantes Asset investiert, könnte an Meme Kombat interessiert sein. Denn anders als bei Pepe, wo Anleger nur auf starke Preissteigerungen hoffen können, ist Meme Kombat mit zahlreichen Mehrwerten ausgestattet. Die Plattform folgt dem Trend, Anwendungen aus dem Finanzsektor durch Blockchain-Games aufzuwerten. Das Konzept wird als GameFi bezeichnet.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Die gelungene Kombination von Unterhaltung und Trading gibt Anlegern die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn sie innerhalb der Plattform aktiv sind. Der native Utility-Token $MK wird in dem Spiel verwendet und in allen Transaktionen innerhalb des Ökosystems eingesetzt. Durch die innovative Einbindung von Blockchain-Anwendungen und zahlreichen Funktionen ist Meme Kombat etwas gelungen, was Pepe bis heute fehlt: echte Mehrwerte!

Was ist Sponge-Coin?

Mit dem Mechanismus von Stake-to-Bridge erhalten alle Anleger von Sponge-Coin Zugang zur neuesten Version, einem Upgrade des nativen Utility-Tokens $SPONGE, der jetzt als $SPONGEV2 das Ökosystem bereichert. Der Tausch gelingt nicht einfach über einen Token Swap, sondern durch die automatisierte Teilnahme am Krypto-Staking. Wer jetzt in den neuen Meme-Coin von Sponge investiert, nimmt automatisch am Staking teil und verdient neue Coins des beliebten Meme-Coins in Gelb.

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel $SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Auch Sponge V2 folgt dem Ansatz von GameFi, denn Anleger erhalten hier Zugang zu einem Blockchain-basierten Game mit P2E-Konzept. Dabei wird das aktive Besuchen der Bereiche auf der Sponge-Plattform mit neuen Token von Sponge-Meme belohnt. Diese gelangen zusätzlich zu den Staking-Rewards in die Wallets der Anleger. Damit gibt es auch bei Sponge V2 erhebliche Mehrwerte gegenüber den klassischen Meme-Coins wie DOGE, SHIB oder BONK.

Hat PEPE noch Zukunft?

Das höchste Handelsvolumen verzeichnet Pepe auf den Börsen von Binance, OKX, Bybit, KuCoin und LBank. Dort schwanken die Preise für den Pepe-Coin zwischen 0,000001221 Euro und 0,000001502. Doch die Popularität des Meme-Coins Pepe hat drastisch abgenommen, denn er verlor an Kapital, sprich Marktkapitalisierung. Pepe ist nicht mehr in den Top 100 Kryptowährungen zu finden, was belegt, dass der Meme-Coin unter Druck steht.

Andere Coins, die mit Mehrwerten ausgestattet sind, gewinnen stattdessen immer mehr an Attraktivität und können beachtliche Einnahmen in den Pre-Sales vorweisen. Nachdem Pepe, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist und Anfang des Jahres 2023 enormes Wachstum vorweisen konnte, ging es vor allem in den letzten Monaten bergab.

Alles begann damit, dass die Entwickler Token im Wert von 15,7 Millionen US-Dollar aus der zentralen Wallet verkauften. Dies führte zu Verwirrung innerhalb der Pepe-Community und kostete erheblichen Vertrauensverlust.

Denn wenn ein Projekt Anteile an seinem Vermögenswerte verkauft, kann dies dazu führen, dass die Community ebenfalls ihre Anteile verkauft, weil sie davon ausgeht, dass das Projekt scheitern wird. Der Verkauf der riesigen Tokenmenge wurde von dem restlichen Team nur damit erklärt, dass es einige „böse Jungs“ in den eigenen Reihen gibt, die ihre Token nur sichern wollten.

Dann wurde auch noch Pepes Telegram Account gehackt und immer mehr Anleger brachten ihr Geld in Sicherheit, in dem sie es in andere Meme-Coins investierten. Es gibt kritische Stimmen in der Gemeinschaft, die Besorgnis über die zukünftige Richtung von Pepe äußern. Sollte Pepe weiter an Marktmacht verlieren, wird es tatsächlich schwer für die Entwickler, den Hype um den grünen Frosch (Pepe the Frog) aufrechtzuerhalten.

Fazit: Meme-Coins sind digitale Währungen, die von Figuren, Charakteren, Memes oder Menschen und Tieren inspiriert sind und den Spaß-Faktor als Kryptowährung am Markt unterbringen wollen. Die Projekte werden in der Regel von Communitys betrieben und sind so ausgestaltet, dass das Investieren in sie als reine Unterhaltung angesehen wird. Daher fehlt es vor allem den älteren Meme-Coins an intrinsischen Werten. Das führt aber auch dazu, dass ihr Wert schnell steigen oder fallen kann.

Mit Meme Kombat und Sponge V2 können Anleger ihr Portfolio diversifizieren, während Pepe mit Problemen zu kämpfen hat. Aber die neuen Meme-Stars könnten sich auch langfristig lohnen, denn sie haben in ihren Geschäftsmodellen echte finanzielle Vorteile für Anleger integriert und neue Funktionen integriert, die für Mehrwerte innerhalb ihrer Ökosysteme sorgen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie auch selbst in Kryptowährungen und kann daher nahezu alle Aspekte der Kryptowelt abdecken.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/