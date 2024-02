Gala Games Coin: Bester Kaufzeitpunkt für das günstige GameFi-Schwergewicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einige der attraktivsten GameFi-Coins sind in der letzten Zeit aufgrund der P2E-Renaissance und der hohen Nachfrage überdurchschnittlich gestiegen. Allerdings hat sich Gala Games bisher noch relativ verhalten gezeigt und scheint im Vergleich zu seinen Wettbewerbern aktuell sehr günstig bewertet. Ob es sich beim Gala Coin nun um eine hervorragende Investmentidee handelt oder ob nicht fundamentale Gründe hinter der schlechten Performance des Tokens stecken, welche ihn weiter unter Druck setzen könnten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag!

Viele GameFi Coins haben zuletzt eine steile Rallye hingelegt

Während der letzten 12 Monate konnten einige der führenden GameFi-Coins besonders steil steigen und sogar das Kursplus von Bitcoin in Höhe von 122,29 % übersteigen. Dies ist vor allem auf die hohe Nachfrage im GameFi-Sektor zurückzuführen, welcher seit vielen Monaten andere Kryptosektoren in Bezug auf die Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets übertrifft.

Dabei verzeichnete etwa der nach Marktkapitalisierung führende Play-to-Earn-Coin Immutable in derselben Zeit einen Kursanstieg von mehr als 218 %. Denn der GameFi-Token hat laut Decrypt alle seine Spiele im wichtigen Epic Games Store gelistet. Ebenso wurde er von VanEck aufgrund seiner geringen Gebühren durch ZK-STARK-Technologie, seines Passports und der vielen AAA-Spiele empfohlen.

Vergleich der GameFi-Coins Immutable (blau), Ronin (hellblau), Beam (orange) mit Bitcoin (rot)

Aber auch andere Blockchaingame-Coins wie der umfirmierte Merit Circle (MC), welcher inzwischen Beam heißt, hat sich mit einem Anstieg von 639 % besonders stark entwickelt. Dies lag unter anderem daran, dass trotz des Starts bereits einige Errungenschaften erzielt wurden. So bietet Beam bereits 20 Spiele, SDK (Software Developer Kit), Token-Swaps, NFT-Marktplatz und Bridge.

Ebenso hat der Ronin Coin von Sky Mavis, dem Entwickler von Axie Infinity, eines der ersten und populärsten Kryptospiele, innerhalb von 12 Monaten um 287 % zugelegt. Zurückzuführen war dies auf die Verbesserung der Sicherheit nach dem großen Hack im März des Jahres 2022. Zudem beinhaltet Ronin eine Reihe von dApps, wie Ronin Name Service, Bridge, Block Explorer, Multisig-Wallets und die DeFi-Plattform Katana. Aber auch die Kompatibilität mit Ethereum, Polygon und BNB Smart Chain sowie Social-Log-in tragen zur Massenadaption bei.

Gala Games zieht nun nach und könnte überdurchschnittlich steigen

Im Vergleich zu den anderen GameFi-Coins hat sich Gala Games während der vergangenen 12 Monate jedoch mit einem Minus von 26,92 % miserabel entwickelt. Zurückzuführen war diese Performance unter anderem auf den Rechtsstreit im September 2023, da ein Teammitglied 8,645 Mrd. GALA-Token gestohlen haben soll.

Zwar hatte der Coin vorher schon mit dem Kryptomarkt eine Korrektur hingelegt, jedoch ist er nach dem Skandal innerhalb von zwei Monaten um weitere 35 % gefallen. Anschließend gab es zwar noch eine weitere Rallye von zeitweise 192 %, jedoch wurde diese schnell wieder abverkauft.

Allerdings hat Gala Games einiges zu bieten. Denn wie auch Immutable gibt es ein besonders komfortables Onboarding für traditionelle Web2-Nutzer, welches mithilfe von Social-Log-ins wie beispielsweise mit dem Google-Account möglich ist. Jedoch wurde dies weniger stark als von den Wettbewerbern kommuniziert.

Ferner unterscheidet sich Gala Games mit seinem vielfältigen Angebot auch in anderer Hinsicht von den Konkurrenten des GameFi-Marktes. Denn es ist als Multi-Media-Projekt wesentlich breiter aufgestellt als diese.

So gibt es nicht nur Gala Games für den Spielebereich mit vielen verschiedenen Genres. Ebenso existiert Gala Music für neuartige Interaktionsmöglichkeiten zwischen Künstlern und Fans sowie Gala Film, welches mit einigen Hollywood-Stars bereits Filme gedreht hat wie mit „The Rock“ und Mark Wahlberg. Zudem positioniert sich Gala Games im SocialFi-Bereich. All dies kann die Chancen steigern und die Risiken streuen.

Angesichts der schlechten Kursentwicklung von Gala Games scheint der GameFi- und Multimedia-Coin derzeit besonders günstig bewertet. Auch die Auswahl an AAA-Spielen kann auf jeden Fall mit den Wettbewerbern mithalten, insbesondere wenn sie noch mehr in führende Spiele-Plattformen wie von Epic Games integriert werden.

Deshalb wäre es auch nicht verwunderlich, wenn Gala Games den Rückstand zu anderen Blockchaingame-Coins aufholen und sich der Entwicklung anderer führender Token in dem Sektor wieder annähern sowie somit kurzfristig überdurchschnittlich steigen würde.

Neuer KI-Gaming-Coin könnte Gala Games sogar noch übertreffen

Im Vergleich zu anderen GameFi-Coins bietet Gala Games aktuell bereits ein besonderes Potenzial für Investoren. Übertroffen werden kann dies jedoch noch von dem Neueinsteiger Meme Kombat, der bereits in seinem Vorverkauf eine extreme Nachfrage von zuletzt 1 Mio. USD pro Tag verzeichnet hat und vorzeitig ausverkauft wurde.

Denn das Projekt verspricht außergewöhnlich fesselnde Erlebniswelten und einen niemals langweilig werdenden Unterhaltungsreichtum. Erreicht werden soll dies mithilfe fortschrittlichster künstlicher Intelligenzen, welche das Gaming in das neue KI-Zeitalter überführen sollen.

Durch ihre KI-Lösungen sollen sich die Spielinhalte auch wesentlich zügiger, effizienter, hochwertiger und preiswerter entwickeln lassen. Auf diese Weise kann Meme Kombat besonders gut skalieren und leichter seine Konkurrenz abhängen.

Dabei wird ein GameFi-Ökosystem mit mehrfachem Nutzen entwickelt. Das Hauptspiel ist zu Beginn eine Kampfarena im Stil des Gaming-Welthits Mortal Kombat, in der jedoch die viralsten Memecoin-Ikonen sich in epischen Schlachten beweisen müssen, um über Play-to-Earn attraktive Belohnungen zu verdienen.

Ein weiterer großer Vorteil von Meme Kombat liegt darin, dass es sich schon unmittelbar vor seinem Launch befindet, der zusammen mit der ersten Listung an einer Kryptobörse in weniger als 10 Tagen erfolgen soll. Daher kommt schon schnell die natürliche Nachfrage hinzu, welche sich wiederum positiv auf den Preis des GameFi-Tokens auswirken dürfte.

Ebenfalls besonders interessant ist die Vereinigung der populärsten Memecoins in nur einem Projekt. Somit werden die großen und einflussreichen Gemeinschaften der auch als Community-Token bekannten Memecoins angesprochen sowie das gebündelte Explosionspotenzial geboten.

Hinzu kommen die attraktiven Tokenomics, welche vor allem langfristige Investoren mit einer Staking-Rendite von 96 % magisch anziehen und deren Kapital erfolgreich binden. Dabei wurden beeindruckende 78 % der $MK-Coins gestakt, was ein Anzeichen für das Investorenvertrauen ist und ein optimales Umfeld für parabolische Kursanstiege bereitet.

Abgerundet wird Meme Kombat von dem Team aus Kryptoexperten, Smart-Contract-Sicherheitsüberprüfungen sowie Empfehlungen von führenden Krypto-Websites wie Cointelegraph, Decrypt und BTC ECHO.

