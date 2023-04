Gala Games und Huobi bauen Partnerschaft für Web3 auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zug der Renaissance der Blockchaingames, welche für dieses Jahr erwartet wird, hat einer der bedeutendsten Blockchaingame-Anbieter eine weitere Partnerschaft aufgebaut. Dafür wurde die große Kryptobörse Huobi ausgesucht, welche derzeit auf Platz 15 der größten Kryptobörsen rangiert. Warum es genau zu dieser Partnerschaft gekommen ist und was von ihr noch zu erwarten ist, soll nun im folgenden Beitrag behandelt werden.

Neue Partnerschaft zwischen GameFi-Plattform Gala Games und Kryptobörse Huobi

Am 31. März wurde die neue strategische Partnerschaft zwischen Gala Games und Huobi bekannt gegeben. Laut Angaben eines Beitrags von Huobi arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um ein Web3-Ökosystem zu entwickeln, Co-Branding zu betreiben, Produkte zu entwickeln und eine Community aufzubauen.

Zudem sollen durch die Kooperation auch unterschiedliche Investitionen in Projekte verbunden sein. Ebenso sind dadurch auch Listungen geplant. Dabei bietet Gala Games den Entwicklern die Möglichkeiten, um ihre eigenen Games mit Play-to-Earn und Non Fungible Token zu erstellen.

Somit können die Spieler dann die In-Game-Objekte wie andere Vermögenswerte handeln. Außerdem erwerben die Nutzer durch die NFTs die vollständigen Rechte an diesen. Daher müssen sie also nicht mehr befürchten, dass die Errungenschaften zusammen mit dem Spiel von den Gamestudios vom Markt genommen werden können und nicht mehr verfügbar sind. Im Zusammenhang des Multiverseansatzes könnten sie zudem theoretisch auch in anderen Games und Metaversen nutzbar sein.

Great News!#Huobi is happy to announce a strategic partnership with #Gala Games @GoGalaGames in ecosystem development.



Together, we will cooperate in the investment and listing of high-quality projects, including Layer1 integration, cobranding & community development. pic.twitter.com/LTqy8pXkF3 — Huobi (@HuobiGlobal) March 31, 2023

Bei der Partnerschaft zwischen Gala Games und Huobi wird außerdem erwartet, dass die Layer-1-Blockchain von Gala verwendet wird. Laut Angaben des Blockchainpräsidenten von Gala Games, Jason Brink, soll dabei ebenfalls die zugrundeliegende Blockchaintechnologie optimiert werden. Zudem stellt dies nach seiner Ansicht einen entscheidenden Schritt in Richtung Massenadaption dar.

Nach Aussagen eines leitenden Angestellten von Huobi liegt ein wichtiges Ziel des Unternehmens in der Gestaltung eines globalen Web3-Gateways. In diesem Zusammenhang seien eine robuste Technologie, eine hoch entwickelte Infrastruktur und das Ökosystem von besonderer Relevanz. Mithilfe der Partnerschaft mit Gala Games soll dieser Prozess nun beschleunigt werden.

Was ist Gala Games?

Gala Games ist eine Entertainment-Plattform für unter anderem Blockchaingames, welche sich Dezentralisierung, Nutzungsrechte und Belohnungen zunutze machen will. Dabei bietet sie bereits eine Vielzahl von Games unterschiedlichster Genres sowie von diversen Gamestudios an. Es handelt sich dabei um eines der führenden GameFi-Projekte sowie mit Gala Film auch einen Streaminganbieter, welcher ebenfalls eigene Filme mit Hollywoodstars produziert. Hinzu kommt Gala Music, welches sich auf Musikstreaming spezialisiert.

Gala Games hat zuvor bereits mit anderen Unterhaltungs- und Musikpartnern zusammengearbeitet. Zu ihnen gehören unter anderem DreamWorks, AMC und NBCU sowie die berühmten Spieleentwickler Peter Molyneux und Will Wright. Zu den musikalischen Künstlern gehören unter anderem Snoop Dogg, Ice Cube, Kings of Leon und BT. Weitere Partner sind Fun Dog Studios, Gamedia, PokerGo und Skybound. Darüber hinaus hat Gala Games das Mobilegamingunternehmen Ember Entertainment inklusive Spiele und Community erworben.

Was ist Huobi?

Bei Huobi handelt es sich um eine in China gegründete Kryptobörse, welche ihre Dienste in über 100 Ländern anbietet. Auf dem zentralen Handelsplatz werden unterschiedlichste Serviceleistungen im Kryptobereich offeriert. So werden neben Trading auch unter anderem ICOs über Huobi unterstützt. Aktuell befindet sich Huobi laut den Angaben von CoinMarketCap unter den Top 15 der wichtigsten Kryptobörsen, mit einem täglichen Handelsvolumen von derzeit 375,13 Mio. US-Dollar von 7,14 Mio. wöchentlichen Nutzern.

Alternative Investmentideen im Bereich der Blockchaingames

Bei Blockchaingames handelt es sich um einen der gefragtesten Kryptosektoren. Denn im Januar wurden laut den Angaben von DappRader fast die Hälfte aller On-Chain-Transaktionen im Bereich der Kryptogames verzeichnet. Einige der neusten Projekte werden im Folgenden vorgestellt:

Fight Out (FGHT)

Fight Out möchte eine Symbiose aus dem Sport im echten Leben mit dem Gaming erreichen. Dafür bietet es ein Sport-Metaversum, in welchem die Nutzer gegen andere Mitglieder aus der ganzen Welt in fesselnden Spielmodi in Herausforderungen, Duellen und Turnieren gegeneinander antreten können. Auf diese Weise sowie durch ihr tägliches Training verdienen sie dabei Kryptowährungen und können ihre persönlichen Leistungen in dem Profil ihres Avatars für die Ewigkeit speichern. Ebenso beinhaltet Fight Out auch eine Wettplattform, welche sich auf die Bereiche E-Sport und Kampfsport fokussieren sowie auch das eigene Angebot unterstützen soll. Ebenfalls bemerkenswert ist die eigene Fitnesscenterkette und das Team aus Sportlegenden.

RobotEra (TARO)

Selbst das Metaversum zu gestalten, soll mithilfe von RobotEra möglich werden. Dafür werden von dem Projekt anfängerfreundliche Entwicklertools kostenlos bereitgestellt. Hiermit lassen sich VR-NFTs erstellen sowie die Welt von RobotEra verändern. Innerhalb des Metaverse stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie Gaming, Events, Meetings, Co-working, Kunstausstellungen, Onlineshopping und vieles mehr. Auf diese Weise sollen unterschiedlichste Zielgruppe angesprochen werden. Ebenso gehört auch ein komplexer NFT-Wirtschaftskreislauf zu RobotEra, in welchem es diverse Einnahmemöglichkeiten gibt. Zu ihnen gehören unter anderem Förderung von Ressourcen, Entwicklung, Handel, Vermietung, Verkauf und mehr.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge ist eine GameFi-Plattform, welche sich zu Beginn auf den Bereich der Gelegenheitsspiele spezialisiert hat. Bisher wurden schon die ersten 5 Arkadespiele veröffentlicht. Zudem sollen noch viele weitere 3D- und VR-Games folgen. Das Hauptspiel stellt dabei das Tamaverse dar, welches ein VR- und AR-Metaversum ist, in welchem sich die Nutzer um Pflege, Aufzucht und Training eines NFT-Hundes kümmern. Das Spielkonzept ist dabei an das 90er-Kultspiel Tamagotchis angelehnt, bringt dieses mit Augmented Reality in das neue Zeitalter. Ferner lassen sich die Token auch bei diversen Onlineshops für Einkäufe nutzen.

