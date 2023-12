GambleFi macht Schlagzeilen, nachdem Scorpion Casino 100.000 $ an $SCORP-Inhaber als Umsatzbeteiligung auszahlt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

GambleFi macht erneut Schlagzeilen, nachdem Projekte wie Scorpion Casino weiterhin beweisen, dass das Umsatzbeteiligungsmodell profitabel ist.

Scorpion Casino hat seinen Inhabern bereits 100.000 US-Dollar ausgezahlt, da die Anleger weiterhin bestrebt sind, sich in diesem Ökosystem mit passivem Einkommen zu positionieren.

Das Projekt hat zugleich bereits beeindruckende 2,4 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt, was das wachsende Vertrauen hinter dem kryptobasierten Casino demonstriert.

Mit der in sein Ökosystem integrierten Deflation, einer hochkarätigen Inkubator-Partnerschaft und einer vollständig lizenzierten Plattform könnte $SCORP eine der lukrativsten Investitionen des Jahres 2024 sein.

GambleFi macht Schlagzeilen, da Investoren nach passiven Renditen streben

GambleFi macht in den Nachrichtenagenturen zunehmend die Runde, da Investoren nach passiven Renditen in intuitiven Umsatzbeteiligungsmodellen suchen.

Insbesondere Scorpion Casino erweist sich weiterhin als solide Option für ein modernes Umsatzbeteiligungsmodell, bei dem die Plattformeinnahmen mit allen Inhabern im Netzwerk geteilt werden.

Obwohl Projekte wie Rollbit weiterhin florieren, suchen neue Investoren nach Alternativen, die deutlich höhere Renditen erzielen können.

Scorpion Casino hat es sich zur Aufgabe gemacht, die führende soziale Krypto-Glücksspielplattform aufzubauen, auf der Inhaber an den erzielten Einnahmen verdienen können.

Infolgedessen steigt das passive Einkommen mit zunehmender Akzeptanz der Plattform und macht langfristigen Einnahmen Platz.

Das Scorpion Casino ist nun seit einem Jahr in Betrieb und hat bereits 100.000 $ an $SCORP-Inhaber ausgezahlt, was beweist, dass sein Umsatzbeteiligungsmodell einwandfrei funktioniert.

Revenue-Sharing-Modell, das Deflation mit passivem Einkommen kombiniert

Das Umsatzbeteiligungsmodell für $SCORP hebt sich von seinen Mitbewerbern ab, da es einen neuartigen Deflationsmechanismus in das Ökosystem einführt.

Das Umsatzbeteiligungsmodell sorgt für eine zunehmende Knappheit des $SCORP-Tokens, wodurch er mit der Zeit immer wertvoller wird.

Das Team wird weiterhin einen Teil der Einnahmen der Plattform verwenden, um $SCORP auf dem freien Markt zu kaufen.

Diese Rückkäufe sorgen für eine beständige Nachfrage nach $SCORP und tragen dazu bei, den Preis für Anleger zu stabilisieren.

Das Team verteilt dann die Hälfte des gekauften $SCORP an die $SCORP-Staker im Netzwerk und verschafft ihnen so ein passives Einkommen.

Die andere Hälfte wird dann an eine Burner-Wallet geschickt, wodurch $SCORP aus dem Ökosystem entfernt wird und eine Deflation entsteht.

Die steigende Nachfrage aufgrund von Rückkäufen und das sinkende Angebot aufgrund der Deflation können $SCORP langfristig möglicherweise in einen 100-fachen Token verwandeln.

Krypto-Inkubator und hochprofessionelle Plattform für 100-fache Rendite

Investoren sind auch von der hochkarätigen Krypto-Inkubator-Partnerschaft begeistert, die das Team angekündigt hat.

Denn das Scorpion Casino ist eine Partnerschaft mit Tenset eingegangen, einem Krypto-Inkubator, der dazu beigetragen hat, dass frühere Vorverkaufsprojekte ihre Vorverkaufspreise um mehr als das Hundertfache steigerten.

Tenset war beispielsweise der Kopf hinter dem epischen Aufstieg von Meta Hero in die Top-250-Projekte, und Investoren glauben, dass es ähnliche Renditen für $SCORP-Inhaber erzielen kann.

Schließlich ist das Scorpion Casino eine hochprofessionelle Plattform mit über 200 hochentwickelten Spielen, die ein außergewöhnliches Spielerlebnis bieten. Durch die Integration mit bedeutenden Spieleanbietern bietet Scorpion Casino Spiele für Blackjack, Poker, Roulette und Spielautomaten an.

Es gibt auch einen Sportwettenanbieter, bei dem die Nutzer Wetten auf den Ausgang beliebter Sportspiele abschließen können.

Am wichtigsten ist, dass Scorpion Casino ein vollständig lizenziertes Casino ist, das seine Referenzen von der Curacao eGaming-Lizenzierungsstelle erhält. Dies bedeutet, dass Scorpion Casino eine nachweislich faire Plattform ist und somit ein perfekter Ort für kryptobasierte Spieler.

Der Vorverkauf endet bald: Letzte Gelegenheit, sich zu positionieren

Der Vorverkauf für das Scorpion Casino nähert sich seinem Ende, da das Projekt seinem Spendenziel schnell näher kommt.

$SCORP ist der native Token hinter der Plattform und ein Utility-Token, der als Standard-Wett- und Zahlungswährung der Plattform verwendet wird.

Anleger können $SCORP derzeit für 0,024 $ im Vorverkauf erwerben.

Da der Listing-Preis auf 0,05 US-Dollar festgelegt ist, bietet dies außergewöhnliche Renditen für Erstanwender.

Wenn Anleger im Vorverkauf mehr als 1.000 $SCORP kaufen, werden diese außerdem automatisch in den Elite Scorpion Members Club aufgenommen, der Vergünstigungen wie VIP-Services, Cashback im Casino und zusätzliche Wettprämien bietet.

Schließlich können Anleger mit dem exklusiven Bonuscode „Scorpion20“ für einen begrenzten Zeitraum zusätzliche 20 % SCORP auf ihre Investition erhalten.

Insgesamt hat Scorpion Casino den Grundstein für eine explosive Fahrt im Jahr 2024 gelegt. Sein intuitives Umsatzbeteiligungsmodell in Kombination mit seiner hochprofessionellen Erfahrung und hochkarätigen Inkubationspartnerschaft bietet $SCORP-Inhabern die Chance auf eine 100-fache Rendite in den kommenden Monaten.

Noch heute $SCORP kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.