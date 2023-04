Gaming Hardware Unternehmen Razer startet Web3 Inkubator für Play-to-Earn-Games

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Unternehmen Razer, welches Hardware und Peripheriegeräte für den Gamingbereich herstellt, macht weitere Schritte Richtung Web3 und hat nun einen Web3 Inkubator für Play-to-Earn-Games ins Leben gerufen. Worum es sich dabei genau handelt, was das Unternehmen zuvor schon in diesem Bereich getan hat und was noch zu erwarten ist, soll jetzt im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Razer startet neuen Web3 Inkubator für Play-to-Earn-Games

We’re excited to announce the zVentures Web 3 Incubator for game companies & developers. By supporting companies in the creation of Web 3 games, our program aims to drive the growth & adoption of blockchain technology in the industry. Submit your pitch: https://t.co/m65x3AsBiC pic.twitter.com/CN1sMZuBKP — R Λ Z Ξ R (@Razer) April 11, 2023

Der bekannte Hersteller von Hardware und Peripheriegeräten fürs Gaming mit dem Namen Razer hat sich nun dazu entschlossen, einen Web3 Inkubator für Play-to-Earn-Games zu finanzieren. Genannt wird dieser zVentures Web3 Incubator (ZW3I).

Die Mission von ZW3I soll darin liegen, dass die Mainstream-Adaption von Web3-Spielen erhöht wird. Für den Inkubator sollen dabei nur solche Entwickler infrage kommen, welche bereits in der Vergangenheit eine Erfolgsbilanz mit erfolgreichen Spielen vorweisen konnten.

Laut Aussagen des Directors of Blockchain von Razer, Lawrence Lin, werde sich das Inkubatoren-Programm primär auf die Unterstützung im Marketing konzentrieren. In diesem Zusammenhang sollen bis zu 36 Projekte unterstützt werden. Welche sowohl für Computer als auch für Mobilgeräte geplant sind, obwohl sich das Unternehmen Razer lediglich auf Computer fokussiert. Über die Höhe der Förderung ist jedoch nichts bekannt, da es sich um ein privates Unternehmen handelt und keine Angaben gemacht wurden.

Razer hat einen hohen Bekanntheitsgrad unter den Gamern und bietet ein großes Potenzial. Denn es kann seine neuen Web3-Games seiner Zielgruppe von rund 200 Mio. Gamern präsentieren.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um die ersten Schritte von Razer. Denn der Hardwarehersteller hat mit Web3 zVentures bereits in Animoca Brands, den Herausgeber von The Sandbox investiert, welcher selbst an Hunderten von Blockchain-Start-ups beteiligt ist. Hinzu kommen Investitionen in das Krypto-Ökosystem Finblox und die Wallet Coinomo sowie weitere.

Bisherigen Mängel der Play-to-Earn-Games werden durch Weiterentwicklung behoben

Nach Einschätzung von Lin von Razer hätten die bisherigen Web3-Spiele noch keine Mainstream-Adaption erreicht. Denn es müsse noch wesentlich mehr getan werden, um die Motivation und das Verhalten der Spieler zu erforschen und besser zu verstehen. Auf diese Weise wären dann auch größere Fortschritte möglich.

Wie auch viele andere Personen aus der Branche schätzt Lin von Razer den bisherigen Web3-Gamingmarkt so ein, dass die Nutzung der Blockchaintechnologie über die Entwicklung von fesselnden und unterhaltsamen Spielerlebnissen gestellt wurde. Somit konnten sie zuvor nur eine geringe Attraktivität bieten und kaum eine Bindung bei den Kunden aufbauen. Zudem sei seiner Meinung nach das Erfolgsrezept für ein gefragtes Spiel ein fesselndes und mitreißendes Gameplay.

Andere Branchenexperten sahen darüber hinaus auch den Fokus auf die finanziellen Aspekte als hinderlich an, wenn gleichzeitig die Grafik und ein unterhaltsames Gameplay dafür vernachlässigt werden. Jedoch gehen die meisten von ihnen auch davon aus, dass durch den Einstieg vieler renommierter Web2-Gamingstudios sowie die Neuausrichtung der Web3-Entwickler künftig für eine Renaissance der Blockchaingames sorgen. So vermutet auch Lin von Razer, dass die Blockchaintechnologie zusammen mit fundierten Wissen das Erlebnis für die Spieler revolutionieren wird.

Weitere neue spannende Projekte aus dem Bereich Play-to-Earn

In der Vergangenheit sind viele weitere neue Blockchain-Spiele und -Plattformen entstanden, die bereits einige Investoren begeistert haben. Im Folgenden werden einige von ihnen vorgestellt:

RobotEra (TARO)

RobotEra ist ein VR-Sandbox-Metaversum, das sich vollständig nach den Wünschen der Nutzer entwickelt. Diese erhalten kostenlose, professionelle Tools, mit denen sie die Welt und Elemente in ihr gestalten können. Die neuen NFT-Kreationen können dann für komplexere Entwicklungen genutzt oder an andere Nutzer verkauft werden. Um neue Objekte in dem Metaversum zu entwickeln, brauchen die Anwender jedoch Rohstoffe, die zuvor mit entsprechenden Maßnahmen gefördert werden müssen. Dafür benötigen die Spieler jedoch Landeinheiten, die auch für den Bau von Immobilien und Werbetafeln genutzt werden können. RobotEra soll dabei eine NFT-Wirtschaft und unerschöpfliche Erlebniswelt mit Spielen, Veranstaltungen, Meetings, Fernarbeit, Online-Shopping, und mehr bieten.

Tamadoge (TAMA)

Die Mission von Tamadoge bestand ursprünglich in der Entwicklung eines Blockchaingames in AR (Augmented Reality), bei dem sich die Nutzer um einen virtuellen NFT-Hund kümmern mussten. Das Konzept ist an das Kultspiel Tamagotchi aus den 90er-Jahren angelehnt und wurde um AR-Elemente, vergleichbar mit Pokémon Go, ergänzt. Noch in diesem Jahr soll das Mainrelease erfolgen. Jedoch hat das ambitionierte Team in der Zwischenzeit schon 5 Krypto-Gelegenheitsspiele und eine eigene Plattform für Blockchaingames veröffentlicht. Auf dieser sollen in Zukunft noch viele Spiele in VR und 3D erscheinen. Der TAMA-Token kann darüber hinaus für eine Vielzahl von Online-Einkäufen genutzt werden.

Fight Out (FGHT)

Innerhalb des Sport-Metaversums von Fight Out wird die reale Welt des Sports mit dem virtuellen Gaming verbunden. Jeder Nutzer erhält dafür seinen persönlichen Avatar, der sich entsprechend der eigenen Leistungen aus dem echten Leben weiterentwickelt. Auf diese Weise können die Nutzer gegen Sportler aus der ganzen Welt in unterhaltsamen Spielmodi, Turnieren, Herausforderungen und Duellen antreten. Zudem erhalten sie Wetteinsätze durch das Wettsystem und Kryptowährungen für ihr tägliches Training. Für dieses können über die Anwendung auch personalisierte Trainingspläne von weltberühmten Sportlegenden und Trainern erstellt werden. Fight Out beinhaltet ebenso futuristische Hightech-Fitnesscenter mit erstmaliger Anbindung an das Metaversum.

Calvaria (RIA)

Das NFT-Krypto-Kartenspiel Calvaria strebt eine besonders niedrige Einstiegsschwelle für Web2-Spieler an. Dabei kann das P2E-Strategiespiel auch ohne Wallet und kostenlos gespielt werden. Es soll vor allem durch seine taktische Tiefgründigkeit und seinen Unterhaltungswert bestechen. Dafür werden verschiedene Fraktionen, Upgrades, Verzauberungen, Tränke und Spielmodi geboten. Mit dem postapokalyptischen Afterlife-Design will das NFT-Kartenspiel eine Fangemeinde aufbauen, die durch Serien, Comics und Merchandise angesprochen wird. Zudem soll somit das Risiko durch zusätzliche Einnahmeströme diversifiziert werden. Calvaria unterstützt plattformübergreifendes Gaming auf Computer und Mobilgeräten, sodass sich leichter Spielpartner finden können und der Komfort der Nutzer maximal gesteigert wird.

