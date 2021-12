GBP - Devisenhändler haben das britische Pfund diese Woche im Fokus

In dieser Woche erscheinen eine Flut von wichitgen makroökonomischen Daten. Für das britische Pfund könnte diese Woche eine erhöhte Volatilität nach sich ziehen. Heute werden die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Morgen folgen dann Daten zur Inflation und am Donnerstag kommen die Notenbanker der BOE zusammen. Charttechnisch bewegt sich GBP/USD in einer kurzfristigen Trading-Range mit bärischer Tendenz.

