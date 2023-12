Gefahr für Bitcoin-Mining: Neue Regulierungen schlagen zu!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Bitcoin, das Symbol der finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit, vor einer nie dagewesenen Herausforderung steht. Eine neue Welle regulatorischer Maßnahmen rollt auf die Krypto-Landschaft zu, und die Auswirkungen könnten tiefgreifender sein, als wir es uns je vorgestellt haben. In diesem spannenden Artikel tauchen wir ein in das Herz des Bitcoin-Mining-Ökosystems, das sich plötzlich im Visier globaler Mächte wiederfindet. Sind Sie bereit, die verborgenen Winkel einer sich verändernden Industrie zu erkunden, in der die Zukunft von Bitcoin möglicherweise auf Messers Schneide steht? Verpassen Sie jetzt nicht die neuen Entwicklungen.

Zunehmender Druck auf Bitcoin-Miner

In der Welt des Bitcoin-Minings braut sich ein Sturm zusammen. Eine Welle regulatorischer Aufmerksamkeit schwappt über den Sektor, die nicht nur die Landschaft der digitalen Währungen verändert, sondern auch die Rolle der Miner im Ökosystem neu definiert.

Regulierungsbehörden, vor allem in den Vereinigten Staaten, richten ihr Augenmerk zunehmend auf das Bitcoin-Mining. Diese Verschiebung ist teilweise eine Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche und anderer krimineller Aktivitäten, die mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht werden.

Ein Schlüsselfaktor, der diese Aufmerksamkeit antreibt, ist die potenzielle Anwendung von OFAC-Sanktionen auf das Mining. OFAC, die Behörde des US-Finanzministeriums für die Kontrolle von Auslandsvermögen, hat klargestellt, dass Dienstleistungen für Personen auf ihrer Sanktionsliste als Unterstützung für sanktionierte Akteure angesehen werden können, was schwerwiegende rechtliche Konsequenzen für Dienstleister, einschließlich Miner, mit sich bringen kann.

Experten wie Ben Hutten, Partner bei der Anwaltskanzlei Orrick, und Christopher Bendiksen, Leiter der Bitcoin-Forschung bei CoinShares, haben ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Hutten betont, dass die Bereitstellung von Dienstleistungen für Personen auf der Sanktionsliste als materielle Unterstützung für einen sanktionierten Akteur angesehen werden könnte, was die Grundlage für die Verhängung von Sanktionen gegen den Dienstleister bildet.

Bendiksen hingegen sieht in der zunehmenden Regulierung eine neue Betriebskostenkomponente für Miner im Westen, da sie möglicherweise beginnen müssen, Transaktionen zu zensieren, die mit Adressen auf der OFAC-Liste verbunden sind.

Diese Entwicklung hat bereits erste Auswirkungen. Einige Miner haben damit begonnen, freiwillige Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung in ihre Prozesse einzuführen. Dies schließt das Filtern von Transaktionen ein, die von OFAC sanktionierten Adressen stammen.

Untersuchung von Transaktionsfilterungen in Bitcoin-Mining-Pools

Die Welt des Bitcoin-Minings wird zunehmend komplexer, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung internationaler Sanktionen. Eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung spielt die Beobachtung und Analyse von Transaktionsmustern durch Mining-Pools, wie sie von dem Bitcoin-Entwickler 0xB10C in seinem Projekt „miningpool-observer” durchgeführt wurde.

Diese Analysen haben gezeigt, dass einige der größten Mining-Pools möglicherweise beginnen, Transaktionen zu filtern, die mit von OFAC (Office of Foreign Assets Control) sanktionierten Adressen verbunden sind.

0xB10C’s Untersuchungen konzentrierten sich auf sechs spezifische Transaktionen, die von den Pools ViaBTC, F2Pool und Foundry USA nicht in ihre Blöcke aufgenommen wurden. Alle diese Transaktionen waren mit Adressen verbunden, die von der OFAC sanktioniert wurden.

Die Methode, die in der Analyse verwendet wurde, beruhte darauf, die Mempools der Mining-Pools und die Zusammensetzung ihrer geminten Blöcke zu beobachten, um zu verstehen, ob bestimmte Transaktionen systematisch ausgeschlossen wurden.

Dabei legen die Ergebnisse nahe, dass einige Transaktionen, die von F2Pool nicht berücksichtigt wurden, tatsächlich gefiltert worden sein könnten. Dies wurde durch einen Vergleich der fehlenden Transaktionen mit anderen, ähnlich großen Transaktionen, die in den gleichen Blöcken enthalten waren, festgestellt.

Interessanterweise zeigte die Analyse, dass die fehlenden Transaktionen in den Blöcken von ViaBTC und Foundry wahrscheinlich nicht aufgrund von Zensur, sondern aus anderen Gründen fehlten. Diese Beobachtungen führten zu Diskussionen innerhalb der Bitcoin-Community über die Rolle von Mining-Pools und ihre Verantwortung in Bezug auf Zensur und die Einhaltung von Sanktionen.

Besonders hervorzuheben ist der Fall von F2Pool, dessen Mitbegründer Chun Wang zunächst die Anwendung eines Filters für OFAC-sanktionierte Transaktionen bestätigte, später jedoch erklärte, dass dieser Filter vorerst deaktiviert werde, bis ein umfassender Konsens in der Community erreicht sei.

Diese Entwicklungen zeigen, dass sich das Bitcoin-Mining in einem Zustand des Umbruchs befindet, wobei die Balance zwischen regulatorischer Konformität und der Bewahrung der dezentralen und zensurresistenten Natur von Bitcoin eine ständige Herausforderung darstellt.

Wirtschaftliche Aspekte des Minings und der Regulierungskonformität

Diese Vorgehensweise hat sowohl praktische als auch wirtschaftliche Implikationen für das Bitcoin-Mining. Charlie Schumacher, der Vizepräsident für Unternehmenskommunikation bei Marathon Digital, äußerte sich zu den praktischen Herausforderungen des Transaktionsfilterns.

Marathon Digital hatte kurzzeitig ein Filtern von Transaktionen eingeführt, die auf der Sanktionsliste standen, fand aber heraus, dass es sowohl extrem unbeliebt als auch unpraktisch war. Schumacher betonte, dass, obwohl es für Unternehmen unpraktisch sein mag, Bitcoin-Transaktionen zu filtern, sie dennoch bereit wären, dies zu tun, falls es gesetzlich erforderlich wäre.

Zudem gibt es auch wirtschaftliche Aspekte der Transaktionszensur. Denn das Auslassen bestimmter Transaktionen macht für Miner wirtschaftlich keinen Sinn, da andere Schürfer diese Transaktionen übernehmen und die damit verbundenen Gebühren einstreichen würden.

Allerdings könnten Probleme mit US-Regulierungsbehörden noch kostspieliger sein. In einem hypothetischen Szenario, in dem alle großen Pools sich darauf einigen, bestimmte Transaktionen zu filtern, könnten Miner, die sich nicht an diese Regeln halten, eine kleinere Rolle im Gesamthashrate spielen, was dazu führen könnte, dass eine „verbotene“ Transaktion Stunden oder sogar Tage benötigt, um schließlich in die Blockchain aufgenommen zu werden.

Diese Diskussionen unterstreichen den Konflikt, dem Miner ausgesetzt sind: einerseits die Notwendigkeit, regulatorische Vorgaben zu erfüllen, und andererseits das Bestreben, die dezentrale und zensurresistente Natur von Bitcoin aufrechtzuerhalten. Die Balance zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und regulatorischer Konformität bleibt eine fortwährende Herausforderung im Bitcoin-Mining.

Fazit: Die Herausforderung des Gleichgewichts im Bitcoin-Mining

Im Zentrum des Bitcoin-Minings steht ein Spannungsfeld: Bitcoin-Maximalisten fordern maximale Dezentralisierung, während institutionelle Investoren regulierte, sichere Investments bevorzugen. Mining-Unternehmen stehen vor der Aufgabe, diese divergierenden Interessen zu vereinen. Sie müssen einerseits die Prinzipien der Dezentralisierung wahren, um die Unterstützung der Krypto-Community zu behalten, andererseits aber auch regulatorische Anforderungen erfüllen, um für institutionelle Anleger attraktiv zu sein. Die Zukunft des Bitcoin-Minings hängt davon ab, wie gut diese Balance zwischen Unabhängigkeit und Investitionssicherheit gefunden wird.

