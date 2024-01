Euro Dollar Kurs: Darum erholt sich der Eurokurs zum US-Dollar

Gegenbewegung

Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0954 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Dienstag hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt. Der Kurs war zeitweise um bis zu einem Cent gefallen. Am Markt hatte sich die Spekulation auf eine schnelle Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed abgeschwächt, was der amerikanischen Währung Auftrieb verlieh.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf die Geldpolitik in den USA gerichtet. Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich von der Mitschrift Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt. Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem noch wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie auf dem Programm, die am Devisenmarkt am Nachmittag ebenfalls für Impulse sorgen könnten.

