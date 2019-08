Deshalb gibt der Eurokurs weiter nach

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1038 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch 1,1060 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1072 Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Bereits am Donnerstag war der Euro etwas gefallen. Die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in einer Stellungnahme an das Europäische Parlament Signale für eine weitere Lockerung der Geldpolitik gegeben.

Am Freitagmorgen hatte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger im Interview mit der Nachrichtenagentur Market News erklärt, dass sie derzeit keine Notwendigkeit für einen Neustart des Anleihekaufprogramms in der Eurozone sieht. Zinssenkungen seien hingegen Teil der herkömmlichen Geldpolitik, sagte sie. Darüber könnte man nachdenken, bevor man zu außergewöhnlichen Maßnahmen greift. Der finnische Notenbankchef Olli Rehn forderte allerdings auf der nächsten Sitzung Mitte September erneut ein wirksames Lockerungspaket.

Die Inflationsrate in der Eurozone verharrte im August wie erwartet bei 1,0 Prozent. Sie liegt damit weiter deutlich unter dem Zielwert der EZB. Die Preisentwicklung steht also einer weiteren Lockerung nicht im Weg.

Am Nachmittag könnten amerikanische Wirtschaftszahlen Beachtung finden. Veröffentlicht wird unter anderem das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß PCE. Außerdem stehen Stimmungsdaten aus der Industrie und zum privaten Konsum an.

/jsl/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: qvist / Shutterstock.com, Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com