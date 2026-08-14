DAX 26.473 +0,7%ESt50 6.555 +0,2%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,15 -1,1%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.476 -0,8%Euro 1,1555 +0,2%Öl 88,5 +1,6%Gold 4.348 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Geldpolitik im Blick

Deshalb steigt der Eurokurs leicht zum US-Dollar

Deshalb steigt der Eurokurs leicht zum US-Dollar

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7.79 CNY 0.02 CNY 0.20 %
Charts | News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0.85 GBP 0.00 GBP -0.02 %
Charts | News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9.07 HKD 0.02 HKD 0.21 %
Charts | News
EUR/JPY (Euro-Yen)
183.91 JPY -0.01 JPY -0.01 %
Charts | News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.21 %
Charts | News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1539 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1534 Dollar festgesetzt.

Jüngste Konjunkturdaten aus den USA haben die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed weiter gedämpft, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hat. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich der Anstieg der amerikanischen Erzeugerpreise stärker als erwartet verlangsamt hat.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen Daten zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel und zum Konsumklima in der größten Volkswirtschaft auf dem Programm. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen dürfte die Fußball-Weltmeisterschaft den Einzelhandel zwar gestützt haben, dagegen dürften die höheren Preise an den Tankstellen die Umsätze belastet haben.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Basileus / Shutterstock.com, Vadim Georgiev / Shutterstock.com