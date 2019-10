Euro vor EZB-Zinssitzung etwas schwächer

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1125 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1128 (Dienstag: 1,1130) Dollar festgesetzt.

Kurzzeitigen Auftrieb erhielt der Euro am Vormittag durch Konjunkturdaten aus Frankreich. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, haben sich im Oktober aufgehellt. Allerdings fiel die Entwicklung in Frankreich besser aus als in Deutschland. Der Indikator für die gesamte Eurozone stieg daher nur leicht und von einem niedrigen Niveau aus. Der Euro gab seine Gewinne deshalb wieder ab.

Am frühen Nachmittag werden die Ergebnisse der letzten Zinssitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi erwartet. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz der Notenbank am Nachmittag dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Zeitweise deutlich zulegen konnte am Vormittag die schwedische Krone. Grund war die Zinsentscheidung der schwedischen Notenbank. Zur Überraschung einiger Marktteilnehmer hielt sie an ihrer Absicht fest, die Leitzinsen gegen Ende des Jahres zu erhöhen. Die Reichsbank stellt sich damit gegen den quasi weltweiten Trend einer lockereren Geldpolitik . Die Krone konnte ihre Gewinne allerdings nicht lange halten.

