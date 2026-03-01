DAX23.589 -0,2%Est505.763 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,64 +4,3%Gold5.179 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeinschaftswährung

Eurokurs fällt weiter zum US-Dollar - Was den Kurs belastet

12.03.26 09:16 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar weiter nachgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag erneut gefallen. Ein deutlicher Anstieg beim Ölpreis sorgte an den Finanzmärkten für Unsicherheit, was die Nachfrage nach der Krisenwährung US-Dollar verstärkte.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1546 USD -0,0008 USD -0,07%
Charts|News

Die amerikanische Währung konnte zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1555 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei etwa 1,1570 Dollar gestanden hatte. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar, sorgt die Unsicherheit an den Finanzmärkten immer wieder für eine stärkere Nachfrage nach dem Dollar. Der Kurs des Euro ist in dieser Zeit um mehr als zwei Cent gefallen.

Zuletzt haben iranische Angriffe auf die Energieinfrastruktur am Persischen Golf und auf Tanker die Sorgen um die Öl- und Gaslieferungen verstärkt, beschrieben Analysten der Dekabank die Marktstimmung. Die Entscheidung von großen Industriestaaten, strategische Ölreserven freizugeben, habe bisher noch nicht geholfen, sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. Zudem habe die mehrfache Betonung der USA, dass der Krieg bald vorbei sei, bisher nicht überzeugen können.

Wegen der Sorge vor den Folgen des Iran-Kriegs sind Konjunkturdaten an den Finanzmärkten etwas in den Hintergrund gerückt. Am Nachmittag dürften Daten vom US-Arbeitsmarkt Beachtung finden. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Hinweise liefern auf die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sergey Nivens / Shutterstock.com, evp82 / Shutterstock.com