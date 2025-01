Gemeinschaftswährung stark

Darum bleibt der Euro auf Erholungskurs

24.01.25 08:25 Uhr

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar weiter erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0466 Dollar und damit rund ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Es ist zudem ein Hoch seit Mitte Dezember.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Devisen EUR/USD (Euro-US-Dollar) 1,0455 USD 0,0042 USD 0,40% Charts|News

Vor seinem jüngsten Erholungsversuch war der Eurokurs von rund 1,12 Dollar Ende September bis Mitte Januar um mehr als zehn Cent abgerutscht. Damals hatte sich zunehmend ein Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl abgezeichnet, Anfang November gewann er dann die Wahl. Wer­bung EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5 Der Druck auf den Euro resultierte vor allem aus Zolldrohungen Trumps gegen andere Länder. Diese weckten Befürchtungen, dass die Inflation wieder anziehen könnte. Das könnte die US-Notenbank Fed dann eventuell zwingen, ihren Zinssenkungskurs aufzugeben und den Leitzins perspektivisch sogar anzuheben. Bisher blieb es aber bei den Zolldrohungen, auch nach der Amtseinführung von Trump zu Beginn dieser Woche. Experten sind uneins, ob die Drohungen überwiegend Verhandlungstaktik oder in ihrem Umfang ernst gemeint sind. Gleichwohl ließen die Inflationssorgen leicht nach. Im Fokus stehen zum Wochenschluss nun erst einmal Stimmungsdaten aus der Wirtschaft. Am Vormittag stehen Einkaufsmanagerdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf der Agenda. "Vor allem in Deutschland und Frankreich ist die Stimmungslage mies und die Indizes der Industrie bewegen sich seit längerem deutlich im Schrumpfungsbereich", schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Damit treten insbesondere auch die strukturellen Probleme der deutschen Industrie zu Tage, denn im Dienstleistungsgewerbe sind die Einkaufsmanager zuversichtlicher gestimmt." Die Diskrepanz zwischen der Industriestimmung und anderen Frühindikatoren sei selten so deutlich gewesen wie in den letzten Quartalen. Angesicht der trägen europäischen Wirtschaft dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag ihren Leitzins weiter senkten. NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, OlegDoroshin / Shutterstock.com