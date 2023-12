Euro Dollar Kurs: Darum hält sich der Euro deutlich über der 1,10-Dollar-Marke

Geringe Handelsvolumina

Der Kurs des Euro hat sich am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert.

Am Freitagmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1066 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,1114 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro zeitweise bis auf 1,1139 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli. Im späten Donnerstaghandel rutschte der Kurs allerdings wieder unter 1,11 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion im Devisenhandel. Weil nur vergleichsweise wenige Anleger kurz vor dem Jahresende aktiv sind, bleiben die Handelsvolumina gering und es kann zu ungewöhnlich starken Kursbewegungen kommen.

Am Freitagvormittag wurden in der Eurozone nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. In Spanien hat die Jahresinflationsrate im Dezember wie schon im Vormonat bei 3,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten dies erwartet. Die Daten aus Deutschland und dem gesamten Währungsraum werden in der nächsten Woche veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier aufgrund von Sondereffekten einen Anstieg der Inflationsrate.

FRANKFURT (dpa-AFX)