GNW-News: World Finance Awards 2026 bestätigen transparenten und verlässlichen Devisen- und CFD-Handel für Kunden weltweit

^LONDON, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) wurde

bei den World Finance Awards 2026 weltweit als?Most Trusted FX Broker" und

?Best CFD Broker" ausgezeichnet und erhielt damit zwei Auszeichnungen im Rahmen

der World Finance Forex Awards. Für Trader sind die Auszeichnungen ein

unabhängiger Nachweis dafür, dass EBC attraktive Handelsbedingungen mit

transparenter Preisgestaltung, sicherem Marktzugang und verlässlicher

Orderausführung bietet.

Was die Auszeichnungen bedeuten

Mit der Auszeichnung als?Most Trusted FX Broker" wird das Vertrauen gewürdigt,

das die EBC durch sicheren Marktzugang, einen reaktionsstarken Kundenservice und

konsequent hohe operative Standards in ihrem globalen Netzwerk aufgebaut hat.

Gerade diese Beständigkeit macht für Kunden den Unterschied: Eine

Handelsplattform muss nicht nur in ruhigen Marktphasen zuverlässig

funktionieren, sondern auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen.

Die Auszeichnung?Best CFD Broker" unterstreicht die Stärke des CFD-Angebots der

EBC in den wichtigsten globalen Märkten. Ausschlaggebend sind die

leistungsfähige Ausführung, professionelle Handelsbedingungen und ein Umfeld,

das gleichermaßen auf Privatkunden, professionelle Marktteilnehmer und

institutionelle Investoren zugeschnitten ist. Mit Preisen auf Interbankenniveau

ab 0,0 Pips und einer durchschnittlichen Ausführungsgeschwindigkeit von unter

20 Millisekunden profitieren Kunden von geringeren Handelskosten und weniger

Ausführungsverzögerungen. So können sie Marktchancen unmittelbar nutzen, statt

erst zu reagieren, wenn der entscheidende Moment bereits vorbei ist.

?Die EBC hat sich in dieser Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet, der für

sich spricht. Durchweg transparent, absolut zuverlässig und sichtlich geschätzt

von den Kunden, auf die es am meisten ankommt. Beide Auszeichnungen sind absolut

verdient, und wir haben die Fortschritte der EBC in diesem Jahr begeistert

verfolgt. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team", so Cyril Jones, Awards

Director, World Finance.

Globaler Marktzugang mit lokaler Unterstützung

Der eigentliche Wert dieser Auszeichnungen zeigt sich für Kunden in den

Möglichkeiten, die daraus entstehen. Die EBC bietet Kunden in mehr als 100

Ländern Zugang zu Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien und CFDs. Unterstützt

werden Kunden dabei von lokalen Teams, die Marktkenntnisse vermitteln und bei

Bedarf in Echtzeit zur Verfügung stehen. Von Privatanlegern bis hin zu

professionellen Tradern und institutionellen Marktteilnehmern: Kunden erreichen

globale Märkte über eine einzige regulierte Handelsplattform und erhalten

Unterstützung direkt vor Ort.

Höhere Standards für Kunden weltweit

?Diese beiden weltweiten Auszeichnungen bei den World Finance Awards zu

erhalten, ist eine großartige Bestätigung für das Vertrauen, das uns unsere

Kunden täglich entgegenbringen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, einen

transparenten, sicheren und verlässlichen Zugang zu den globalen Devisen- und

CFD-Märkten zu ermöglichen und gleichzeitig die Servicequalität für Trader

weltweit weiter zu verbessern", so Christopher Stiegeler, Executive Director,

EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Dieser Anspruch prägt die Arbeitsweise der gesamten Unternehmensgruppe: das

klare Bekenntnis zu Integrität, erstklassigen Handelsbedingungen und einem

sicheren sowie transparenten Umfeld, in dem Kunden globale Marktchancen mit

Vertrauen wahrnehmen können.

Erfolg auf solidem Vertrauensfundament

Die in London gegründete EBC hat ihre internationale Präsenz durch regulierte

Tochtergesellschaften ausgebaut, die in wichtigen Finanzzentren tätig sind,

darunter Großbritannien, Australien, die Kaimaninseln und Südafrika. Die Gruppe

betreut mittlerweile Kunden in über 100 Ländern, mit mehr als 5 Millionen

registrierten Nutzern und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen

von über 390 Milliarden US-Dollar.

Mit den Auszeichnungen des Jahres 2026 setzt die EBC ihre mehrjährige

Erfolgsserie bei den World Finance Awards fort und festigt ihre Position als

Brokerhaus, dessen Erfolg auf Vertrauen, Transparenz und dem langfristigen

Mehrwert für seine Kunden basiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EBC Financial Group

unter www.ebc.com (http://www.ebc.com/).

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein

hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht

die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator

für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Beginn Ihrer

Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie

Ihre Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale

Marke, die für ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und

Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in

wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,

Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht die EBC privaten,

professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und

Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer

starken regulatorischen Stellung und ihrem Bekenntnis zu Transparenz wird die

EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-

Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/)

Medienkontakt:

Aldric Tinker Toyad

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Faiz Alavi Sulaiman

Senior PR Executive

faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62f7e438-

9268-4fdd-902a-d7b09dbf0a5b

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