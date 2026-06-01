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Gold, Silber und Bitcoin nach soliden US-Jobdaten wegen Inflationssorgen unter Druck

05.06.26 17:52 Uhr
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