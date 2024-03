Green Bitcoin: Die nachhaltige Version des Bitcoins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin steht nicht selten in der Kritik aufgrund des hohen Energieverbrauchs, der durch jede einzelne Transaktion anfällt. Für einige Investoren und Anleger ist der Bitcoin aus diesem Grund vollkommen von einem Investment ausgeschlossen, obwohl das Gewinnpotenzial riesig ist. Damit das in der Zukunft nicht in der Form bleiben muss, plant das Team von Green Bitcoin Revolutionäres.

Jetzt den nachhaltigen Bitcoin entdecken

Der Bitcoin im Schatten der Nachhaltigkeit

Damit die Blockchain des Bitcoins am Leben gehalten werden kann, ist sie von der Leistung der einzelnen Miner abhängig. Für jede einzelne Transaktion bedarf es der Verifizierung durch Knoten, nicht nur einen, sondern mehrere. Die Miner greifen dafür wiederum auf Prozessoren zurück, die selbst einen verhältnismäßig hohen Stromverbrauch besitzen. Nach Hochrechnungen lag der Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes im vergangenen Jahr weltweit bei etwa 95,58 TWh. Vergleicht man diese Größe mit dem Stromverbrauch der Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr, dann handelt es sich dabei um rund 20 Prozent. Ein nicht unerheblicher Teil davon stammt aus fossilen Energieträgern.

Genau diese Tatsache ist es auch, die einige Anleger und Investoren vor einem Investment zurückschrecken lässt, denn von ESG kann an dieser Stelle nicht gesprochen werden. Doch nicht jede Kryptowährung hat einen derart hohen Energiebedarf, Solana und Ethereum sind dafür die besten Beispiele. Nachdem Ethereum seinen Konsensmechanismus auf Proof-of-Stake umgestellt hat, konnten mehr als 99 Prozent des vorigen Energiebedarfs eingespart werden. Seitdem gilt Ethereum als eine der nachhaltigsten Kryptowährungen am Kryptomarkt und ist damit ebenso bei den Investoren und Anlegern beliebt, die einen großen Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Green Bitcoin: Was verbirgt sich dahinter?

Das Team von Green Bitcoin hat sich zum Ziel gesetzt, die Vorzüge des Bitcoins mit der Nachhaltigkeit bestens zu vereinen und damit den Kryptomarkt zu revolutionieren. Damit dies gelingt, kommt der Konsensmechanismus Predict-to-Earn zum Einsatz, eine Neuheit in der Branche. Dahinter verbirgt sich eine Kombination zwischen dem nachhaltigen Staking und der Möglichkeit, aktiv mit den gebundenen Tokens zu wetten. Konkret bedeutet das, dass die Nutzer die Möglichkeit erhalten, darauf zu tippen, ob der Kurs des Bitcoins steigt oder fällt. Für jeden richtigen Tipp wird wiederum eine Belohnung in Form von $GBTC-Tokens ausgeschüttet.

Der $GBTC-Token stellt zugleich die zentrale Kryptowährung des Projektes dar, dessen Grundlage die Blockchain von Ethereum ist. Ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit ist damit bereits vorprogrammiert, ebenso wie die Nachhaltigkeit des Tokens. Alle Transaktionen auf der Blockchain werden in diesem Zusammenhang durch den Konsensmechanismus Proof-of-Stake abgewickelt. Das Beste dabei ist jedoch, dass der nachhaltige Token noch nicht einmal an den Kryptobörsen gelistet ist, sondern ausschließlich im Vorverkauf erworben werden kann. Bereits innerhalb der ersten Wochen konnten mehr als 2,9 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend.

Staking als Schlüssel zur Langfristigkeit

Nicht selten enden eigentlich mit hohem Potenzial behaftete Projekte nach dem Börsenlisting in einem Pump and Dump, sprich der Kurs steigt schnell an, fällt allerdings genauso schnell wieder. Das Team hinter Green Bitcoin möchte solch ein Szenario in jedem Fall vermeiden und setzt daher bewusst auf das Staking als Grundlage des gesamten Projektes. Durch die langfristige Bindung der Tokens wird die am Markt verfügbare Menge deutlich eingeschränkt, wodurch die Stabilität des Kurses entscheidend begünstigt wird. Im gleichen Zuge wirkt sich die verknappte Menge positiv auf eine langfristige Wertsteigerung aus.

Die übliche Rendite von Kryptowährungen im Staking liegt meist im einstelligen Prozentbereich. Das beste Beispiel dafür ist Ethereum, dessen Staking-Rendite meist bei rund 5 Prozent pendelt und damit nicht viel höher liegt als bei herkömmlichen Sparanlagen. Bei Green Bitcoin sieht dies jedoch vollkommen anders aus. Derzeit liegt die Rendite beim Staking bei attraktiven 147 Prozent im Jahr. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass die Rendite dauerhaft bei einem derart hohen Prozentsatz gehalten werden kann, jedoch ist langfristig ein höherer zwei Prozentbereich als sehr realistisch zu erachten.

Direkt zum Staking des Green Bitcoin

Die Tokencomics von Green Bitcoin als Schlüssel zum Erfolg

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Krypto-Projektes ist die gezielte Aufteilung der zur Verfügung stehenden Tokens. Bei Green Bitcoin liegt das Hardcap bei genau 21 Millionen Tokens, die über die Jahre hinweg maximal auf den Markt gelangen können. Die Hälfte davon soll bereits während der Vorverkaufsphase in die Hände der Anleger und Investoren gelangen. Derzeit ist der Erwerb noch zum Vorzugspreis möglich, sprich für 0,7642 US-Dollar je Token. Vor rund einer Woche lag der Preis sogar noch bei 0,5742 US-Dollar und damit deutlich unter dem heutigen. Bis zum Ende des Vorverkaufs ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen, in regelmäßigen Abständen, sprich es ist Schnelligkeit geboten.

Neben den 50 Prozent der Tokens, die während der Vorverkaufsphase verkauft werden sollen, sind 20 Prozent für das Staking vorgesehen. Das Staking kann bereits direkt nach dem Kauf der Tokens begonnen werden, auch wenn der Vorverkauf noch nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus werden 12,5 Prozent der Tokens in das Marketing investiert, sowie weitere 10 Prozent für Prämien, die an die Community ausgeschüttet werden. Die restlichen 7,5 Prozent dienen der Liquidität für die Listings an den Kryptobörsen.

In Green Bitcoin investieren oder Finger weg?

Der Bitcoin erzielt derzeit derart hohe Zugewinne, wie zuletzt vor mehreren Jahren. Sobald Green Bitcoin als nachhaltige Alternative auf den Markt dringt, ist zu erwarten, dass der Ableger ebenfalls deutliche Kursgewinne erzielen wird. Bereits für die Zukunft sind zudem erste Weiterentwicklungen in Planung, unter anderem im Bereich des Gaming sowie der Unterhaltung. Damit bringt der Presale das Potenzial mit sich, zu den besten Presales des Jahres 2024 aufzusteigen und spricht eindeutig für einen Kauf des $GBTC-Tokens.

Hier geht’s zur Website von Green Bitcoin

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.