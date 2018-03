Geld verdienen mit Bitcoin: In diesen Ländern lohnt sich das Bitcoin-Mining

In den USA fallen rund 4.758 Dollar Stromkosten an, um einen Bitcoin zu minen. Damit sind die Vereinigten Staaten nur leidlich lohnenswert für professionelle Bitcoins -Schürfer. Doch es gibt Länder, in denen Bitcoin-Mining aufgrund der niedrigen Strompreise ein durchaus lukratives Geschäft ist.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Weitere Infos: Bitcoin kaufen - So geht's



Platz 11: Das Ranking Um die Kosten für den Entstehungsprozess eines Bitcoin zu vergleichen, führte das Unternehmen EliteFixtures eine Studie durch, die die Stromkosten in 115 Ländern betrachtete. Das Ranking stellt die Länder vor, in denen Bitcoin-Schürfer am günstigsten davonkommen. Gerankt wird anhand der Durchschnittskosten für das Mining eines Bitcoin-Token - bezugnehmend auf die jeweiligen Landes-Stromtarife. Stand ist der 14.03.2018. Quelle: EliteFixtures, Bild: Bad Man Production / Shutterstock.com

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com, Gajus / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com