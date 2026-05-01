Hätte sich ein Investment in Tether von vor 5 Jahren rentiert?

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde Tether bei 0,9999 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 10.001,16 Tether in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.998,29 USD, da sich der Wert von Tether am 12.05.2026 auf 0,9997 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net