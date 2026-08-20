Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr rentiert?

Investition unter der Lupe

20.08.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 1,0000 USD. Bei einer USDC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 19.08.2026 gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,99 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,01 Prozent.

Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net