Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?

Krypto-Invest im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in USD Coin gewesen.

Vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 9.999,70 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären am 25.02.2026 9.999,62 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 1,0000 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 0,00 Prozent gleich.

Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net