Hätte sich eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.
Werte in diesem Artikel
USD Coin wurde am 11.11.2025 zu einem Wert von 0,9996 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 100,04 USDC. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9997 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,01 Prozent.
Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
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