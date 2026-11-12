Hätte sich eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?

USDC-Performance

12.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

USD Coin wurde am 11.11.2025 zu einem Wert von 0,9996 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 100,04 USDC. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9997 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,01 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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