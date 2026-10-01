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Langzeit-Investition

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Charts | News

Vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9998 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in USDC investierten, hätten nun 100,02 USD Coin im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,02 USD, da sich der Wert von USD Coin am 30.09.2026 auf 1,000 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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