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Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren USD Coin gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.04 %
Charts | News

USD Coin wurde am 03.11.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in USDC investiert hat, hat nun 9.998,26 USD Coin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.998,19 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.11.2026 auf 1,0000 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent verringert.

Bei 0,9995 USD erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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