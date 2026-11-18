Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 5 Jahren gelohnt?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Tether verlieren können.
Tether kostete gestern vor 5 Jahren 0,9997 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.002,63 USDT-Coins Da sich der Wert eines Coins am 17.11.2026 auf 0,9989 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.991,76 USD wert. Mit einer Performance von -0,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 02.12.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
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