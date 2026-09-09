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Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gerechnet?

Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gerechnet?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tether gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.01 %
Charts | News

Vor 3 Jahren notierte Tether bei 0,9997 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.000,29 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.000,21 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.09.2026 auf 0,9999 USD belief. Mit einer Performance von +0,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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