Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gerechnet?

Lukrative USDT-Anlage?

09.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tether gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Vor 3 Jahren notierte Tether bei 0,9997 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.000,29 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.000,21 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.09.2026 auf 0,9999 USD belief. Mit einer Performance von +0,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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