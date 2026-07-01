Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr gerechnet?

Profitable USDC-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Bei einer USDC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,01 USD Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,00 USD, da sich der Wert von USD Coin am 08.07.2026 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,00 Prozent gesteigert.

Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net