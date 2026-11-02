Bitcoin 2027: Was Bullen und Bären trennt, ist die Nachfrage der Käufer

Hebel als Schwachstelle

02.11.26 03:28 Uhr

Lockerere Finanzierung hier, Mittelabflüsse dort: Welche vier Treiber über Bitcoin entscheiden, doch die Knappheit allein reicht offenbar nicht.

• Für Anleger ist es ratsam, Bitcoin nur als kleine Beimischung zu betrachten, den Markt schrittweise zu betreten und die Kapitalflüsse sowie Derivatemarkt-Indikatoren genau zu beobachten.

• Die Kursentwicklung von Bitcoin im Jahr 2027 hängt von vier Treibern ab: Makrolage, Anlegernachfrage, Verkaufsdruck und Hebelwirkung – nicht nur von der Knappheit der Coins.

Vier Treiber entscheiden über Bitcoins Richtung

Knappheit allein trägt keinen Anstieg, Käufer müssen das Angebot aufnehmen

Wie belastbar ist eine Rally, wenn vor allem Hebel sie treibt?

Für Bitcoin sind 2027 vier Treiber maßgeblich: Makrolage, Anlegernachfrage, Verkaufsdruck und Hebelwirkung. Das schreibt Dovile Silenskyte, Director Digital Assets Research bei WisdomTree, laut Morningstar in einer Einschätzung. Für Bitcoin-Anleger zählt dabei weniger die Knappheit des Coins als die Frage, wer das Angebot aufnimmt.

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Vier Treiber statt eines Halving-Zyklus

Silenskyte nennt die Makrolage, die Anlegernachfrage, den Verkaufsdruck von Minern und langfristigen Haltern sowie die Hebelwirkung als maßgebliche Größen. Damit verschiebt sie den Blick von der Angebotsseite auf das Zusammenspiel von Geld, Käufern und Verkäufern. Die Knappheit allein genüge nicht, schreibt sie. Entscheidend sei, dass Käufer das Angebot aufnehmen, und nicht ein festgelegter Halving-Zyklus, also die in festen Abständen wiederkehrende Halbierung der Mining-Belohnung.

Für Bitcoin-Anleger heißt das: Die oft zitierte Knappheit ist nach dieser Sicht eine Voraussetzung, aber noch kein Kurstreiber. Ob ein Anstieg trägt, hängt an der Nachfrage und an der Frage, wer verkaufen muss.

Bullen und Bären brauchen unterschiedliche Bedingungen

Das Bullenszenario setzt laut Silenskyte lockerere Finanzierungsbedingungen und anhaltende Käufe voraus, die das Angebot aufnehmen, ohne dass übermäßig Hebel im Spiel ist. Silenskyte verweist auf die Annahme, dass die Nachfrage breiter werde, der Zugang sich verbessere und das Vertrauen in Knappheit und Netzwerksicherheit erhalten bleibe.

Das Bärenszenario verbindet sie mit knapperer Liquidität, anhaltenden Mittelabflüssen und erzwungenem Schuldenabbau. Beide Entwürfe hängen an Finanzierung und Kapitalflüssen. Für den Bitcoin-Kurs zählt daher, ob das Umfeld Käufer begünstigt oder Verkäufer zum Handeln zwingt.

Warnsignale für den Aufwärtsfall

Als Prüfsteine nennt Silenskyte mehrere Entwicklungen. Anhaltende Mittelabflüsse trotz günstiger Makrolage würden die These einer tragfähigen Nachfrage untergraben. Ein gravierender Sicherheitsvorfall oder Beschränkungen, die den Zugang erheblich beeinträchtigen, würden den strukturellen Aufwärtsfall infrage stellen. Wird die Rally vor allem durch Hebel getrieben, werde das Bullenszenario anfälliger.

Zum Hintergrund: WisdomTree beschrieb die Regulierung in einem Blog von Mitte Februar als Filter, nicht als Abschaltmechanismus, der Kapital in Strukturen mit Standards für Governance, Verwahrung und Transparenz lenke. Krypto bleibe zugleich volatil sowie regulatorisch und technologisch unsicher.

Wie sich Bitcoin-Anleger aufstellen können

Aus der Analyse von Silenskyte folgt zunächst eine nüchterne Erkenntnis: Ein Kursanstieg im Jahr 2027 ergibt sich nicht automatisch aus dem Kalender. Wer auf das Bullenszenario setzt, wettet auf lockerere Finanzierungsbedingungen und eine breitere Nachfrage, also auf Größen, die sich kaum vorhersagen lassen. Für die Gewichtung im Depot spricht das für Zurückhaltung. Da Krypto nach Einschätzung von WisdomTree volatil sowie regulatorisch und technologisch unsicher bleibt, sollte die Position so bemessen sein, dass auch ein deutlicher Rückgang verkraftbar bleibt. Viele Anleger behandeln Bitcoin deshalb als kleine Beimischung und nicht als Kernanlage.

Beim Weg in den Markt rückt der Hebel in den Mittelpunkt, den Silenskyte als Schwachstelle des Aufwärtsfalls benennt. Wer ohne Fremdkapital investiert, kann Phasen erzwungenen Schuldenabbaus aussitzen, statt selbst zum Verkauf gedrängt zu werden. Ein schrittweiser Einstieg, etwa über einen Sparplan, verteilt zudem das Risiko, zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu kaufen. Bei der Wahl des Produkts lohnt der Blick auf Verwahrung und Transparenz. Genau diese Standards nennt WisdomTree als Filter, durch den regulierte Strukturen Kapital anziehen. Direktbesitz und börsengehandelte Produkte unterscheiden sich dabei vor allem in Verwahrung, Kosten und Handelbarkeit.

Für die laufende Überprüfung der eigenen Position liefert das Modell klare Signale. Fließt trotz günstiger Makrolage Geld aus Bitcoin-Produkten ab, verliert die Nachfragethese an Rückhalt. Steigt der Kurs vor allem auf Basis von Terminkontrakten mit hohem Hebel, wächst das Risiko abrupter Rücksetzer. Kennzahlen wie das offene Interesse an Terminkontrakten und die Finanzierungssätze am Derivatemarkt zeigen, wie stark eine Bewegung auf Fremdkapital beruht. Wer diese Größen neben den Mittelflüssen verfolgt, erkennt früher, welches der beiden Szenarien an Gewicht gewinnt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.