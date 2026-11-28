Krypto-Invest im Fokus

Bei einem frühen Investition in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 24.11.2026 erreicht und liegt bei 0,050233 USD. Bei 0,1463 USD erreichte Hedera am 03.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,1472 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 6.793,00 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 27.11.2026 auf 0,053812 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 365,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,45 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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