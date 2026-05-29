Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Wertzuwachs oder -verlust?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Investments gewesen.

Hedera kostete gestern vor 1 Jahr 0,1796 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55.690,14 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.526,07 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.05.2026 auf 0,099229 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,74 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net