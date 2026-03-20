Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.
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Am 20.03.2025 notierte Hedera bei 0,1899 USD. Bei einer HBAR-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.267,30 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 491,35 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,093284 USD belief. Mit einer Performance von -50,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 05.02.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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