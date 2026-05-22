Hedera: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Anlage im Check

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hedera gewesen.

Am 26.10.2021 war Hedera 0,3908 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.558,71 HBAR im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 22.05.2026 gerechnet (0,087873 USD), wäre das Investment nun 224,84 USD wert. Mit einer Performance von -77,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,078263 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net