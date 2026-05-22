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Hedera: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

23.05.26 19:43 Uhr
Hedera: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hedera gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,0878 USD -0,0001 USD -0,14%
Charts|News

Am 26.10.2021 war Hedera 0,3908 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.558,71 HBAR im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 22.05.2026 gerechnet (0,087873 USD), wäre das Investment nun 224,84 USD wert. Mit einer Performance von -77,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,078263 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com