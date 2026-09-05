Hedera: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Hedera Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,2138 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4.678,19 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,078193 USD), wäre die Investition nun 365,80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,42 Prozent verringert.
Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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