Hedera: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Krypto-Anlage im Fokus

05.09.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Hedera Anlegern gebracht.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,2138 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4.678,19 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,078193 USD), wäre die Investition nun 365,80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,42 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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