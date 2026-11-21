Krypto-Investment im Fokus

So viel hätten Investoren mit einer frühen Hedera-Investition verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0,051607 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.11.2025 bei 0,1483 USD.

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3799 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 263,21 Hedera in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13,58 USD, da sich der Wert von Hedera am 20.11.2026 auf 0,051607 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -86,42 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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