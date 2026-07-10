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HBAR-Anlage im Blick

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

11.07.26 19:43 Uhr
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
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Hedera kostete am 10.07.2025 0,1900 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 52.643,88 HBAR. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.700,03 USD, da Hedera am 10.07.2026 0,070284 USD wert war. Damit wäre das Investment um 63,00 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,069112 USD und wurde am 08.07.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com