Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Lohnendes HBAR-Investment?

Wer vor Jahren in Hedera eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Hedera 0,3908 USD wert. Bei einer HBAR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 255,87 Hedera. Die gehaltenen Coins wären am 05.06.2026 20,56 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,080337 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 79,44 Prozent gleich.

Bei 0,078263 USD erreichte HBAR am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net