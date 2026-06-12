Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Performance der Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Hedera gewesen.

Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,1633 USD gehandelt. Bei einem HBAR-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.124,66 Hedera in seinem Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,077777 USD), wäre die Investition nun 476,36 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 52,36 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,077741 USD. Bei 0,2914 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net