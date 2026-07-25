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Performance der Investition

Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Hedera gewesen.

Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2392 USD gehandelt. Bei einem HBAR-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.181,25 Hedera in seinem Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,070648 USD), wäre die Investition nun 295,40 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 70,46 Prozent.

Am 17.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,065870 USD. Bei 0,2914 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com