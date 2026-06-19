Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Hedera-Investition verlieren können.
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Am 26.10.2021 kostete Hedera 0,3908 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.587,10 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 19.06.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,080288 USD 2.054,32 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 79,46 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 10.06.2026 bei 0,077741 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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