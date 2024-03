Heiße Coins! Cardano steuert auf 1 US-Dollar zu, während dieser Memecoin für Begeisterung sorgt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin ($BTC) kennt aktuell keine Grenzen. Jeder, der außen vor bleibt, spürt die Begeisterung. Der nächste ETF-Handel wird Ethereum ($ETH) sein, und danach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Altcoin-Saison beginnt. In welche Kryptowährung sollte man am besten investieren, bevor die Altcoin-Saison beginnt? Memecoins haben hier Potenzial. Small Caps wie Galaxy Fox ($GFOX) sind unter den aktuellen Bedingungen gut aufgestellt.



Sogar alte Coins beginnen auszubrechen. Kehrt Retail endlich in die Märkte zurück? Cardano ($ADA) steuert auf 1 US-Dollar zu, während neue Memecoin den Markt in Aufruhr versetzen könnte. Nun scheint es an der Zeit, in die besten Kryptowährungen einzutauchen, um diesen Zyklus zu spielen.

Cardano ($ADA) steuert auf $1 zu

Cardano behauptet seit langem seinen Platz unter den Top-Ten-Kryptowährungen. Während die Märkte und Krypto-Händler es das Projekt als Chain verspottet haben, ändern sich die Zeiten. Cardano verfügt nun über einen DeFi-TVL von über 500 Millionen US-Dollar und findet endlich Anwendung als alternative Layer 1. Cardano wurde als schnellere und skalierbarere Alternative zu Ethereum konzipiert und verfügt seit dem Alonzo-Upgrade über Smart-Contract-Funktionalität. Die Rückkehr von Retail zu Kryptowährungen verändert die Landschaft. Diese Anleger lieben die Ausrichtung auf Einheiten, der aktuelle Preis von $ADA, der zwischen 0,60 und 0,70 US-Dollar liegt, ist attraktiv – sie glauben, dass er schnell auf 1 US-Dollar steigen könnte. Der Sprung auf diesen Preis von 1 US-Dollar bis zum Ende des nächsten Quartals wird immer wahrscheinlicher.

Wenn Privatanleger zum ersten Mal seit Jahren ihre Coinbase-Konten aufladen, werden sie sofort damit beginnen, auf alte Favoriten zu bieten. Anleger sollten im Verlauf des Bullenmarktes daran denken, dass die Fundamentaldaten weniger wichtig sind und das Wichtigste darin besteht, Narrative frühzeitig zu erkennen.

Galaxy Fox ($GFOX) schießt auf $4 Millionen zu

Galaxy Fox feierte im Vorverkauf einen massiven Erfolg und steht nun kurz vor einer Gesamteinnahme von fast 4 Millionen US-Dollar. Der Verkauf von über 2,8 Milliarden Token und die Aufnahme in die Top-Kryptowährung, in die man investieren kann, ist kein Zufall. Dieses Projekt hat sich perfekt positioniert.

Die Rückkehr der Aktivität zum Ethereum-Mainnet war ein großer Segen für $GFOX, aber der eigentliche treibende Faktor ist seine doppelte narrative Unterstützung. Sein Endless-Runner-Spiel, das es den Spielern ermöglicht, jede Saison echtes Geld zu verdienen, ordnet es in das GameFi-Narrativ ein. Und ein klassischer Memecoin-Aufbau macht ihn zur explosivsten Branche dieses Jahres. Die Tokenomics von $GFOX sind brillant und heben die Wertsteigerung auf ein neues Niveau. Inhaber können zum Stargate-Modul gehen, um mit dem Verdienen von Staking Rewards zu beginnen; Diese Auszahlungen richten sich nach der Aktivität und dem Wachstum des Ökosystems. Diese Korrelation macht $GFOX-Staker zu Ökosystem-Stakeholdern. Der Token-Burn stellt sicher, dass sie Erträge aus einem deflationären Vermögenswert erzielen. Die Treasury von Galaxy Fox fördert das Wachstum durch Marketingbemühungen. Ein riesiges Plus in der Aufmerksamkeitsökonomie.

Auf dem NFT-Marktplatz können Benutzer ihre digitalen Sammlerstücke umtauschen, und die Produktlinie aus der realen Welt ist ein weiterer hervorragender Wachstums-/Marketing-Hack. $GFOX befindet sich derzeit in der Vorverkaufsphase und muss noch auf den freien Markt gebracht werden. Frühinvestoren sollten sich vorbereiten. Eine explosive Preisexplosion könnte hier im öffentlichen Handel winken.

Schlussgedanken: Altcoin Season Loading

In der Altcoin-Saison, wenn alles täglich zweistellig steigt, sollten Anleger fixe Strategien haben. Narrative bestimmen, in welche Kryptowährung am besten investiert wird. Während Memecoins heiß laufen und GameFi viel Potenzial verspricht, in diesem Zyklus das trojanische Pferd der Kryptowährung zu sein, scheint Galaxy Fox bereit. Anleger nehmen frühzeitig an diesem spannenden Vorverkauf teil, solange $GFOX noch möglicherweise unterbewertet ist.

