Hier kaufen Sie 💶 intelligente Prognosemodelle für ihre Tradingstrategie 📈!

Jeder Trader hat einmal als absoluter Anfänger angefangen. Auch Profis haben die typischen Fehler beim Aufstellen ihrer Tradingstrategie begangen und da emotional reagiert, wo es am wenigsten sinnvoll war. Allen Trader gemein ist das Ziel, Geld zu verdienen. Da sollten Sie auf kostspielige Fehler möglichst früh in Ihrer Trading Erfahrung verzichten oder die Risiken für Fehlentscheidungen zumindest zu minimieren.

Jeder noch so kleine Trading Fehler kann Geld kosten

Anfänger müssen zunächst verstehen, wie die Finanzmärkte funktionieren

Erfolgreicher Vermögensaufbau bedarf es sich ständig weiterzubilden

Künstliche Intelligenz nimmt aufwendige Schritte für Trader ab

yPredict bietet Prognosemodelle von erfahrenen KI-Entwicklern

Unterstützung Ihrer Tradingstrategie

Auch erfahrene Trader benötigen Unterstützung für ihre nächsten Schritte. Dauerhafte Gewinne sind der ideale Ausgang von Vermögensanlagen, aber dafür braucht es Zeit, Wissen und die richtigen Tools. Bisher waren Anleger meist nur auf sich selbst gestellt, wenn sie sich detaillierter mit dem Thema strategischer Kauf- oder Verkaufssignale beschäftigen wollten. An Künstliche Intelligenz oder Trading-Bots war dabei erst recht nicht zu denken.

Seit einigen Jahren steht Künstliche Intelligenz im Zentrum der Aufmerksamkeit von Akteuren an den globalen Finanzmärkten. Zu lange haben sie nach einer Unterstützung gesorgt, die ihnen emotional getriebene Entscheidungen in faktenbasierte Maßnahmen umwandelt und Chartanalysen auf Basis von großen Datenmengen erstellt. Inzwischen sind einige Projekte am Markt verfügbar, die diese Hilfe in Form von Toolsammlungen bietet. Eines davon ist das Blockchain-basierte Projekte yPredict.

Wie kann yPredict Trader unterstützen?

Trading kann zwar als Hobby betrieben werden, ist aber in der Regel als wichtiger Teil Ihres Lebens zu verstehen. Professionelle Trader betreiben Trading als Geschäft. Privatanleger als notwendige Maßnahmen um Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen. Künstliche Intelligenz verhindert, dass Sie stundenlang vor dem PC sitzen müssen, um im richtigen Moment zu kaufen oder zu verkaufen.

Zugang zur intelligenten Plattform gibt es über den Utility-Token $YPRED, der derzeit im Vorverkauf erhältlich ist. Ist dieser einmal in Ihrer Wallet, was kurz nach Ende des Pre-Sales sein wird, haben Sie die Möglichkeit, die ersten Tools von yPredict zu nutzen. Parallel mit der Einarbeitung auf yPredict sollten Sie bereits erste Notizen über Ihr Risikomanagement anfertigen.

Wer nur mit 1 oder 2 Coins traden will, behält die Einsätze leicht selbst im Blick. Werden es aber nach und nach mehr Kryptowährungen, muss ein nachhaltiges Konzept her, damit Sie:

a) nicht den Überblick verlieren

b) eine Strategie entwickeln können

c) verschiedene Tradingoptionen nutzen können

Wie verändert Künstliche Intelligenz das Trading?

Um aus Informationen aussagekräftige Zusammenfassungen zu generieren, ist die Durchführung systematischer Analysen und Auswertungen notwendig. Die Künstliche Intelligenz von yPredict ist genau auf solche Anwendungen ausgerichtet und hilft dabei, mögliche Risiken hervorzuheben. Diese können als Handlungsempfehlungen verwendet werden, um Handelsstrategien zu optimieren.

yPredict KI-Bots Trading-Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse +25 Chartmuster Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Künstliche Intelligenz wird für Trader immer wichtiger, da sie die Genauigkeit und Gültigkeit von Daten überprüft und gleichzeitig globale Trends an den Finanzmärkten aufdeckt. Es ist sehr wichtig, dass Trader gut informiert und vorbereitet sind, wenn sie mit ihrem Geld spekulieren.

Früher konnten KI-Systeme nur grundlegende logische Probleme lösen. Doch inzwischen sind die Algorithmen und Technik ausgereift und die Technologie kann auch komplexe Aufgaben erledigen. Systeme lernen dank Machine Learning dazu und analysieren extreme Mengen an Finanzdaten. Allerdings ist es wichtig, dass sie niemals blind der Empfehlung von Künstlicher Intelligenz folgen.

Bei yPredict haben Sie die Möglichkeit, sich vor Entscheidungen mit anderen Benutzern auszutauschen. Trading Signale können zwar als Hinweise genutzt werden, sollten aber stets nur im Hintergrund als Unterstützung agieren. Führen Sie immer eigene Analysen und technische Auswertungen durch. Oder nutzen Sie die fertigen KI-Vorhersagemodelle, die Sie auf dem Marktplatz von yPredict kaufen können.

So kaufen Sie KI-Vorhersagemodelle bei yPredict

Zunächst müssen Benutzer den Utility-Token $YPRED im Vorverkauf erwerben. Das hat den Vorteil, dass die Token Preise niedriger als beim späteren Token Launch sind. Außerdem ist im Vorverkauf eine automatische Wertsteigerung integriert, denn mit jeder neue Phase steigt der Token Preis leicht an, und zwar bis zum Listing.

Pre-Sales Preis in $ Auto. Wertzuwachs in % Phase 1 0,0360 Phase 2 0,0375 4,17 Phase 3 0,0389 8,06 Phase 4 0,0500 38,89 Phase 5 0,0700 94,44 Phase 6 0,0900 150,00 Phase 7 0,1000 177,78 Phase 8 0,1100 205,56 Listing 0,1200 233,33

Ist der Vorverkauf beendet, beanspruchen Sie Ihre gekauften Token und warten auf den Transfer in Ihre Wallet. Dies dauert in der Regel bis zu 7 Tage nach dem Pre-Sales. Dann erfolgt der Token Launch, bei dem die Öffentlichkeit Zugang zum Trading erhält. Ab diesem Zeitpunkt ist die Plattform für Benutzer und Token Inhaber, freigeschaltet.

In zwei verschiedenen Abo-Modellen stehen auf yPredict zahlreiche Tools zur Verfügung. In der Premium-Version ist auch der Zugang zum Marktplatz für KI-Prognosemodelle enthalten. Auf dem Marktplatz stellen KI-Entwickler ihre fertigen Werke zum Verkauf vor. Sie alle handeln sich um das Thema Trading und beinhalten verschiedenste Ansätze zum Erstellen und / oder Optimieren eigener Trading Ansätze.

Durch diesen Ansatz ist es den Entwicklern von yPredict gelungen, eine hochrangige Elite von KI-Entwicklern anzusprechen und ihnen die Möglichkeit einer Monetarisierung zu bieten. Jedes noch so kleine Programm kann auf yPredict angeboten werden. Die Bezahlung erfolgt mit dem nativen Token $YPRED und jede Transaktion wird auf der Blockchain gespeichert.

Die Abwicklung aller Prozesse erfolgt dabei über die Plattform von yPredict, was zusätzliche Vorteile wie Sicherheit und Transparenz mit sich bringt. Die KI-Entwickler haben die Möglichkeit, zusätzlich mit dem Utility-Token $YPRED zu spekulieren und ihre eigenen Modelle in realen Anwendungsszenarien zu testen.

Fazit: Das Team hinter yPredict hat fantastische Arbeit geleistet und ein ganzheitliches Geschäftsmodell entwickelt, dass gleichzeitig mehreren Zielgruppen Mehrwerte bietet. Einerseits können Entwickler von KI-Algorithmen ihre Modelle einer breiten Zielgruppe zum Kauf anbieten. Andererseits erhalten Trader, das sind Anfänger sowie fortgeschrittene Trader, Zugang zu einer breiten Palette an intelligenten Prognosemodellen. Wer dabei sein möchte, muss nur den Utility-Token $YPRED im Vorverkauf traden.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten.