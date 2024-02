Hohes Niveau

Die Digitalwährung Bitcoin hat sich am Donnerstag auf hohem Niveau gehalten.

Werte in diesem Artikel

Am Nachmittag lag der Bitcoin-Kurs bei 63 000 US-Dollar. Am Vortag war er mit etwa 64 000 Dollar auf den höchsten Stand seit Ende 2021 geklettert. Danach war er wegen technischer Probleme bei der Kryptobörse Coinbase zeitweise deutlich gefallen. Das Rekordhoch von knapp 69 000 Dollar, erreicht im November 2021, liegt jedoch nur wenige Tausend Dollar entfernt. Angesichts des rasanten Kursanstiegs in den vergangenen Wochen ist das nicht viel.

Seit Jahresbeginn ist der Wert der ältesten und bekanntesten Digitalwährung um fast 50 Prozent gestiegen. Allein seit Wochenbeginn beträgt der Zuwachs fast ein Viertel. "Das Allzeithoch übt offensichtlich eine magnetisierende Wirkung auf Anleger aus", kommentierte Bitcoin-Fachmann Timo Emden von Emden Research. Das Rekordhoch befinde sich in unmittelbarer Schlagdistanz und könnte bald fallen, meint er.

Fachleute nennen überwiegend drei Haupttreiber für die jüngste Kursrally: Zum einen ist es die Möglichkeit, seit der Zulassung mehrerer US-ETFs auf Bitcoin in die Digitalwährung zu investieren, ohne sie direkt kaufen zu müssen. Zum anderen wird die bevorstehende Halbierung ("Halving") der Belohnung bei Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen genannt, da sie das Angebotswachstum verlangsamt. Drittens gilt die allgemeine Rekordstimmung an den Aktienbörsen als zusätzlicher Anschub für den Kryptomarkt.

Nicht nur Bitcoin, auch andere Digitalwerte profitieren von diesen drei Entwicklungen. Die nach Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung Ether notiert gegenwärtig mit etwa 3500 Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2022. Sie hat ihren Wert allein auf Monatssicht um 50 Prozent gesteigert. Der Marktwert aller rund 12 900 Digitalwährungen ist zuletzt ebenfalls kräftig gestiegen und beträgt laut dem Portal Coingecko aktuell 2,44 Billionen Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)